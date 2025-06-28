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Трамп пообіцяв залагодити "конфлікт" з Північною Кореєю

Вашингтон, Субота 28 червня 2025 10:58
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Трамп пообіцяв залагодити "конфлікт" з Північною Кореєю Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Президент США Дональд Трамп пообіцяв вирішити конфлікт з Північною Кореєю. Він стверджує, що "чудово ладнає" з північнокорейським диктатором Кім Чен Ином.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Трампа, яку цитує Reuters.

Відповідну заяву американський президент зробив 27 червня на заході в Овальному кабінеті, де він висвітлив свої зусилля щодо вирішення глобальних конфліктів.

Трампа запитали, чи передавав він листи Кім Чен Ину, як про це писали ЗМІ. Президент США не відповів на це питання, але сказав: "У мене були добрі стосунки з Кім Чен Ином, і ми з ним чудово ладнаємо. Тож побачимо, що буде".

"Хтось каже, що існує потенційний конфлікт, я думаю, ми його вирішимо. Якщо він і є, то нас це не стосується", - заявив Трамп.

Південнокорейське видання NK News повідомляло, що цього місяця делегація КНДР в ООН неодноразово відмовлялася приймати листи від Трампа, які той адресував Кім Чен Ину.

Варто зазначити, що під час першого президентського терміну Трамп і Км Чен Ин провели три зустрічі та обмінялися низкою листів, які Трамп назвав "прекрасними". Але дипломатична взаємодія обірвалася через вимоги США до КНДР відмовитися від ядерної зброї.

Нагадаємо, раніше Дональд Трамп після повернення до Білого дому заявив, що планує відновити переговори з північнокорейським диктатором.

Днями у Білому домі також повідомили, що Трамп готовий відновити діалог із Кім Чен Ином.

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Сполучені Штати Америки КНДР Кім Чен Ин Північна Корея Дональд Трамп
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