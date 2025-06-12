Трамп готов возобновить диалог с Ким Чен Ыном: в Белом доме раскрыли детали

Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

"Президент по-прежнему открыт для переписки с Ким Чен Ыном, и он хотел бы увидеть прогресс, достигнутый на саммите в Сингапуре", - сказала она, отвечая на вопрос о публикации в СМИ о том, что Трамп пытался отправить Киму письмо.

Bloomberg напоминает, что Трамп еще во время предвыборной гонки хвастался тем, что он называл хорошими отношениями с Кимом. Однако северокорейский лидер заявил, что прошлые переговоры с США лишь подтвердили "неизменную" враждебность Вашингтона по отношению к Пхеньяну.

Важно отметить, что речь, судя по всему, идет о переговорах в 2018-2019 годах (Сингапурский саммит, Ханойский саммит и встреча в демилитаризованной зоне).

Тогда переговоры между Трампом и Кимом провалились из-за серьезных разногласий по ключевым вопросам - особенно денуклеаризации и снятию санкций.

По итогу контакты между США и КНДР сошли практически на нет. Северная Корея вернулась к политике изоляции и милитаризации. Кроме того, Трамп в 2020 году проиграл выборы, а Ким свернул почти всю внешнюю дипломатию.

Возвращаясь к статье, Bloomberg подчеркнуло, что на данный момент в регионе сложилась иная геополитическая обстановка с тех пор, как между лидерами прошла в стресс в Ханое в 2019 году.

В частности, Ким стал еще более смелее, став ключевым союзником российского диктатора Владимира Путина и участвуя в войне против Украины.