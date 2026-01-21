Трамп пообещал "стереть с лица земли" Иран из-за угроз в свой адрес
Президент США Дональд Трамп пообещал жесткое возмездие, если иранские власти совершат какое-либо покушение на его жизнь.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа телеканалу NewsNation.
В интервью, приуроченном к годовщине его второй инаугурации, Трамп заявил, что США получили "очень четкие указания" действовать против Ирана в случае реализации угроз.
"Я заявил очень четко: если они это сделают, их сотрут с лица Земли", - сказал Трамп.
Он добавил, что в случае покушения на его жизнь США отплатят против всей страны.
"Что бы ни случилось, всю страну взорвут. Я бы точно ударил их очень сильно. Но у меня есть очень четкие инструкции", - подчеркнул президент США.
Трамп также раскритиковал бывшего президента Джо Байдена за недостаточно решительную реакцию на иранские угрозы.
"Президент должен защищать президента. США должны решительно реагировать даже на угрозы, направленные не только против главы государства", - заявил Трамп.
Что предшествовало
28 декабря 2025 года в Иране вспыхнули массовые антиправительственные протесты. Митинги начались в Тегеране и охватили большинство страны из-за жестких действий властей, постоянных нарушений прав человека и ухудшения экономической и социальной ситуации.
По неподтвержденным данным, во время протестов могли погибнуть около 12 тысяч человек.
11 января Трамп публично предупредил Иран, что Соединенные Штаты"вмешаются" и помогут протестующим обрести свободу, если режим аятолл прибегнет к смертельному насилию против мирного населения.
Иранские власти резко отреагировали на заявления президента США о возможных ударах по Исламской Республике.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи заявил, что страна "готова к войне, но также и к диалогу", предупредив о жестком ответе в случае нападения.
Тем временем спикер иранского парламента Мохаммад Багер Галибаф пригрозил президенту США Дональду Трампу "незабываемым уроком", если США нанесут удар по стране.
Подробнее о протестах в Иране - читайте в материале РБК-Украина.