Трамп пообещал "стереть с лица земли" Иран из-за угроз в свой адрес

Президент США Дональд Трамп пообещал жесткое возмездие, если иранские власти совершат какое-либо покушение на его жизнь.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью Трампа телеканалу NewsNation .

В интервью, приуроченном к годовщине его второй инаугурации, Трамп заявил, что США получили "очень четкие указания" действовать против Ирана в случае реализации угроз.

"Я заявил очень четко: если они это сделают, их сотрут с лица Земли", - сказал Трамп.

Он добавил, что в случае покушения на его жизнь США отплатят против всей страны.

"Что бы ни случилось, всю страну взорвут. Я бы точно ударил их очень сильно. Но у меня есть очень четкие инструкции", - подчеркнул президент США.

Трамп также раскритиковал бывшего президента Джо Байдена за недостаточно решительную реакцию на иранские угрозы.

"Президент должен защищать президента. США должны решительно реагировать даже на угрозы, направленные не только против главы государства", - заявил Трамп.