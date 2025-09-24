Трамп пообещал не допустить аннексии Западного берега Иордана Израилем, - Politico

По информации неназванных источников издания, Трамп был тверд в этом вопросе и пообещал, что Израилю не будет позволено захватить Западный берег, который управляется Палестинской автономией, а не ХАМАС.

Еще один собеседник Politico обратил внимание, что несмотря на обещание Трампа, до прекращения огня между Израилем и ХАМАС все еще далеко.

Два других источника добавили, что Трамп и его команда представили план по завершению войны на Ближнем Востоке, включая вышеупомянутое обещание о недопущении аннексии и другие детали, такие как управление и послевоенная безопасность.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган после переговоров назвал такую встречу "плодотворной".

Стоит заметить, что непризнанная Палестина из двух частей - Западного берега реки Иордан и Сектора Газа, где сейчас идут активные боевые действия.