Трамп пообіцяв не допустити анексії Західного берега Йордану Ізраїлем, - Politico

Президент США Дональд Трамп під час зустрічі з арабськими лідерами запевнив, що він не дасть Ізраїлю анексувати Західний берег річки Йордан. Йдеться про одну з двох частин невизнаної Палестини.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
За інформацією неназваних джерел видання, Трамп був твердий у цьому питанні і пообіцяв, що Ізраїлю не буде дозволено захопити Західний берег, яким керує Палестинська автономія, а не ХАМАС.
Ще один співрозмовник Politico звернув увагу, що, незважаючи на обіцянку Трампа, до припинення вогню між Ізраїлем і ХАМАС усе ще далеко.
Два інших джерела додали, що Трамп і його команда презентували план із завершення війни на Близькому Сході, включно з вищезгаданою обіцянкою про недопущення анексії та іншими деталями, як-от управління і післявоєнна безпека.
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган після переговорів назвав таку зустріч "плідною".
Варто зауважити, що невизнана Палестина складається з двох частин - Західного берега річки Йордан і Сектора Гази, де зараз тривають активні бойові дії.
Нагадаємо, раніше Ізраїль розпочав новий етап операції проти бойовиків ХАМАС у Секторі Газа, метою якої є повний контроль над усім палестинським анклавом.
Посол Ізраїлю при ООН Дані Данон учора, 23 вересня, запевнив, що така операція триватиме до звільнення всіх заручників і повного знищення ХАМАС.