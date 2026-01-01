Трамп пообещал добиваться мира в новом году

Журналисты поинтересовались, какое обещание глава Белого дома дал себе накануне Нового года. В ответ Трамп коротко отметил, что речь идет о "мире на земле".

В то же время президент США не стал комментировать вопрос о возможной готовности Вашингтона направить американских военных в Украину.

В ответ на это Трамп лишь улыбнулся и поблагодарил журналистов, не предоставив прямого ответа.