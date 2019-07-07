ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Іран оголосив про нове порушення ядерної угоди

Новини » Політика    07.07.2019 - 10:21
Іран оголосив про нове порушення ядерної угоди
Фото: Аббас Аракі (7Kanal.co.il)

Тегеран планує порушити ліміт на збагачення урану

Заступник міністра закордонних справ Ірану Аббас Аракі заявив, що Тегеран планує відмовитися від зобов'язань щодо ліміту на збагачення урану в рамках ядерної угоди. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Як повідомляється, Іран порушить встановлений ядерною угодою ліміт на збагачення урану. Аракі додав, що Тегеран прагне зберегти угоду, але в чергове звинуватив європейські країни в тому, що вони не дотримуються своїх зобов'язань.

Нагадаємо, раніше президент Франції Еммануель Макрон заявив, що він і президент Ірану Хасан Рухані домовилися шукати умови для відновлення діалогу з іранського ядерного питання. Сторони домовилися до 15 липня вивчити умови для відновлення діалогу.

Крім того, у травні Іран заявив, що скоротить свої зобов'язання з ядерної угоди, так як інші країни-учасниці договору не вжили заходів для захисту Тегерана від санкцій США.

Відзначимо, угода була укладена в 2015 році, і згідно з документом Іран погодився на 97% скоротити запаси збагаченого урану в обмін на зняття санкцій. У 2018 році президент США Дональд Трамп в односторонньому порядку вивів Вашингтон з ядерної угоди і ввів санкції відносно Тегерана.

МАГАТЕ збереться на екстрене засідання у зв'язку з Іраном Трамп порекомендував Ірану бути обережнішим з погрозами щодо урану
Новини України Іранобязательствауранядерное соглашение
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся