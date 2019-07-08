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США погрожують Ірану новими санкціями

Новини » Політика    08.07.2019 - 08:47
США погрожують Ірану новими санкціями
Фото: Майк Помпео (flickr.com Gage Skidmore)

США вважають, що Іран небезпечний для світу

Держсекретар Майк Помпео пригрозив новими санкціями США проти Ірану, у випадку, якщо Тегеран продовжить збагачувати уран і не повернеться до дотримання його лімітів, встановлених ядерних угодою. Про це Помпео написав в Twitter.

Помпео заявив, що іранський режим, який володіє ядерною зброєю, буде представляти ще більшу небезпеку для світу.

"Останнє розширення ядерної програми Ірану призведе до подальшої ізоляції і санкцій. Країни повинні повернутися до усталених стандартів про заборону збагачення в рамках іранської ядерної програми", - зазначив держсекретар.

Нагадаємо, Міжнародне агентство з атомної енергії скликає екстрене засідання для обговорення ситуації навколо ядерної програми Ірану. Засідання заплановано на 10 липня.

РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп відповів на погрози Ірану про збільшення ліміту запасів низькозбагаченого урану, який перевищить дозволений Спільним всеосяжного плану дій (СВПД) обсяг. Трамп заявив, що Ірану потрібно бути обережніше з погрозами про уран.

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