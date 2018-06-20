Трамп пообещал прекратить политику разделения семей мигрантов

Департамент внутренней безопасности подготовил приказ о прекращении политики

Президент США Дональд Трамп пообещал принять меры, чтобы прекратить политику разделения семей нелегальных мигрантов, чтобы "сохранить семьи вместе". Об этом Трамп сообщил журналистам в Белом доме, передает BBC.

"Я скоро подпишу кое-что, мы сделаем это", - сказал Трамп.

По его словам, Департамент внутренней безопасности подготовил приказ о прекращении политики. В то же время его формулировка и содержание пока неизвестны.

Отмечается, что согласно политике "нулевой толерантности" администрации Трампа с 5 мая по 9 июня было разделено ряд семей мигрантов, которые находятся нелегально в США.

В частности, от 346 родителей были отделены 2 342 ребенка.

Напомним, ранее сообщалось, что председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер подтвердил, что лидеры нескольких европейских стран проведут неформальные переговоры по вопросу мигрантов, накануне саммита Европейского Союза.