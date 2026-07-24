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Трамп угрожает ЕС из-за "практики ограбления" техногигантов США

21:07 24.07.2026 Пт
2 мин
Недавно несколько американских топ-компаний были оштрафованы Евросоюзом
aimg Елена Бджола
Трамп угрожает ЕС из-за "практики ограбления" техногигантов США Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Apple, Meta, Amazon и Google заплатят десятки миллиардов долларов штрафов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Truth Social и Х.

Трамп угрожает ЕС

Трамп обвинил Европейский Союз в том, что он снова оштрафовал крупные американские компании. По его мнению, это было сделано без всякой причины и объяснений.

Глава США приводит следующие данные о штрафах ЕС:

  • Apple - 15 миллиардов долларов,
  • Meta - 3 миллиарда долларов,
  • Amazon - 2,5 миллиарда долларов,
  • Google - 1 миллиард долларов.

"Это доводит общую сумму ущерба Google до более чем 18 миллиардов долларов! Эта незаконная и крайне дискриминационная практика... не продолжится во время администрации Трампа", - отметил он.

Трамп обещает расследование и новые штрафы

Президент США заявил о начале немедленного расследования из-за практике "ограбления" американских компаний и, соответственно, американских налогоплательщиков.

"Европейский Союз заплатит очень высокую цену за это незаконное и крайне неэтичное поведение, о котором я их постоянно предупреждал. Штрафы будут полностью упразднены", - сообщил он.

Также Трамп отметил, что на них США будет введено значительное тарифное ограничение как можно скорее.

Напомним, в январе Трамп допустил тарифы против стран, выступающих против его намерений присоединить Гренландию к Америке.

Евросоюз оштрафовал Google почти на 3 млрд евро за нарушение антимонопольных правил. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что ответит на такие действия.

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