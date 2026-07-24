Трамп угрожает ЕС из-за "практики ограбления" техногигантов США
Apple, Meta, Amazon и Google заплатят десятки миллиардов долларов штрафов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента США Дональда Трампа в Truth Social и Х.
Трамп угрожает ЕС
Трамп обвинил Европейский Союз в том, что он снова оштрафовал крупные американские компании. По его мнению, это было сделано без всякой причины и объяснений.
Глава США приводит следующие данные о штрафах ЕС:
- Apple - 15 миллиардов долларов,
- Meta - 3 миллиарда долларов,
- Amazon - 2,5 миллиарда долларов,
- Google - 1 миллиард долларов.
"Это доводит общую сумму ущерба Google до более чем 18 миллиардов долларов! Эта незаконная и крайне дискриминационная практика... не продолжится во время администрации Трампа", - отметил он.
European Union является на его стороне и, как правило, используя прямой в Великом американском компании! После того, как Apple, для всех, 15 billion dollars, meta, 3 billion dollars, Amazon 2.5 billion dollars, и много других, я должен был только информировать, что Google,… pic.twitter.com/mucAwjRlsU— Commentary Donald J. Trump Социальные сообщения на X (@TrumpTruthOnX) July 24, 2026
Трамп обещает расследование и новые штрафы
Президент США заявил о начале немедленного расследования из-за практике "ограбления" американских компаний и, соответственно, американских налогоплательщиков.
"Европейский Союз заплатит очень высокую цену за это незаконное и крайне неэтичное поведение, о котором я их постоянно предупреждал. Штрафы будут полностью упразднены", - сообщил он.
Также Трамп отметил, что на них США будет введено значительное тарифное ограничение как можно скорее.
Напомним, в январе Трамп допустил тарифы против стран, выступающих против его намерений присоединить Гренландию к Америке.
Евросоюз оштрафовал Google почти на 3 млрд евро за нарушение антимонопольных правил. Президент США Дональд Трамп пригрозил, что ответит на такие действия.