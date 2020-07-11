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Трамп помилував колишнього радника, який фігурував в "російському справі"

Вашингтон, Субота 11 липня 2020 16:38
Трамп помилував колишнього радника, який фігурував в "російському справі"
Фото: Роджер Стоун (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Роджер Стоун був засуджений до 40 місяців в'язниці за дачу неправдивих показань Конгресу

Президент США Дональд Трамп підписав указ про помилування колишнього радника Роджера Стоуна, який був засуджений до в'язниці за дачу неправдивих показань Конгресу у справі про втручання Росії в американські вибори в 2016 році. Раніше Стоун був засуджений до 40 місяців в'язниці.

Про це повідомили в прес-службі Білого дому.

"У світі кричущих фактів та обставин, пов'язаних з його несправедливим переслідуванням, арештом та судовим процесом, президент вирішив пом'якшити вирок. Роджер Стоун вже і так сильно постраждав. До нього ставилися дуже несправедливо, як і до багатьом іншим фігурантам цієї справи. Роджер Стоун тепер вільна людина", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Роджер Стоун є шостим помічником Трампа, засудженим у кримінальній справі, пов'язаній із розслідуванням Роберта Мюллера про передбачувану змову між Росією і кампанією чинного президента США під час виборів 2016 року. Суд визнав його винним у наданні неправдивих свідчень про зв'язки з представником сайту WikiLeaks для отримання компромату на Демократичну партію.

У лютому 2020 року Стоуна засудили до 40 місяців в'язниці.

При цьому сам Трамп називав судовий процес проти Стоуна не справедливим.

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