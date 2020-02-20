Союзника Трампа засудили до тюремного ув'язнення

Фото: Роджер Стоун (GettyImages)

Стоун був визнаний винним за сімома пунктами звинувачення у брехні Конгресу

Радник і союзник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун був засуджений до 40 місяців в'язниці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на BBC.

Повідомляється, що Стоун був визнаний винним за сімома пунктами звинувачення у брехні Конгресу, обструкції і підбурюванні свідків.

На суді заявили, що Стоун п'ять разів збрехав під присягою, навіть в його розмовах з представниками кампанії Трампа і передбачуваним посередником з WikiLeaks на початку серпня 2016 року.

Пояснюючи вирок, суддя сказала, що Стоун погрожував їй.

Також минулого тижня прокурори припинили справу після того, як Міністерство юстиції заявило, що планує скоротити кількість тюремного часу, необхідного для Стоуна. Прокурори раніше рекомендували вирок від семи до дев'яти років.

Стоун стверджував, що справу проти нього було політично мотивованим. Раніше Трамп натякнув, що може помилувати свого союзника.

Додамо, що він є шостим помічником Трампа, засудженим у кримінальній справі, пов'язаній із розслідуванням Роберта Мюллера про передбачувану змову між Росією і кампанією Трампа під час виборів 2016 року.

Нагадаємо, один з найстаріших помічників Трампа Вікторія Коутс залишає Білий дім.

Як повідомляло РБК-Україна, в США призначили прокурора по справах України. Річард Донохью буде координувати існуючі питання, а також вирішувати будь-які питання, пов'язані з Україною, включаючи відкриття нових розслідувань, або розширення вже існуючих.