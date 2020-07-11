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Трамп помиловал бывшего советника, который фигурировал в "российском деле"

Вашингтон, Суббота 11 июля 2020 16:38
Трамп помиловал бывшего советника, который фигурировал в "российском деле"
Фото: Роджер Стоун (GettyImages)
Автор: Игорь Литвиненко

Роджер Стоун был приговорен к 40 месяцам тюрьмы за дачу ложных показаний Конгрессу

Президент США Дональд Трамп подписал указ о помиловании бывшего советника Роджера Стоуна, который был приговорен к тюрьме за дачу ложных показаний Конгрессу по делу о вмешательстве России в американские выборы в 2016 году. Ранее Стоун был приговорен к 40 месяцам тюрьмы.

Об этом сообщили в пресс-службе Белого дома.

"В свете вопиющих фактов и обстоятельств, связанных с его несправедливым преследованиям, арестом и судебным процессом, президент решил смягчить приговор. Роджер Стоун уже и так сильно пострадал. К нему относились очень несправедливо, как и ко многим другим фигурантам этого дела. Роджер Стоун теперь свободный человек", - говорится в сообщении.

Напомним, Роджер Стоун является шестым помощником Трампа, осужденным по уголовному делу, связанному с расследованием Роберта Мюллера о предполагаемом сговоре между Россией и кампанией действующего президента США во время выборов 2016 года. Суд признал его виновным в даче неправдивых показаний о связях с представителем сайта WikiLeaks для получения компромата на Демократическую партию.

В феврале 2020 года Стоуна приговорили к 40 месяцам тюрьмы.

При этом сам Трамп называл судебный процесс против Стоуна не справедливым.

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