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Трамп заявив, що його засуджений радник заслуговує "справедливого поводження"

Новини » Політика     21.02.2020 - 04:29
Трамп заявив, що його засуджений радник заслуговує "справедливого поводження"
Фото: Дональд Трамп (Mark Wilson/Getty Images)

Трамп поки не прийняв рішення про можливе помилування

Президент США Дональд Трамп поки не прийняв рішення про можливе помилування свого колишнього радника Роджера Стоуна, якого суд засудив 20 лютого до трьох років і чотирьох місяців тюремного ув'язнення за звинуваченням у дачі неправдивих свідчень Конгресу, чинення тиску на свідків і перешкоджанні правосуддю. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Голос Америки".

За словами Трампа, Стоун заслуговує "справедливого поводження".

"У якийсь момент я прийму рішення, проте Роджер Стоун і всі інші люди заслуговують справедливого поводження. І цей процес не був справедливим", - сказав Трамп, відповідаючи на питання про те, чи збирається він помилувати Стоуна.

Трамп розкритикував старшину колегії присяжних засідателів, сказавши, що ця жінка була налаштована проти президента, а її "аккаунт в социальнях мережах виглядає жахливо".

"Я хочу закінчення процесу. Думаю, це найкраще, що можна зробити. Тому що я хотів би бачити Роджера виправданим. Я особисто думаю, що до нього поставилися дуже несправедливо. Вони кажуть про тиск на свідків, однак людина, на якого він чинив тиск, здається, не мав ніяких проблем з цим", - зазначив президент США.

Раніше повідомлялося, що радник і союзник президента США Дональда Трампа Роджер Стоун був засуджений до 40 місяців в'язниці. Стоун був визнаний винним за сімома пунктами звинувачення у брехні Конгресу.

Нагадаємо, один з найстаріших помічників Трампа Вікторія Коутс залишає Білий дім.

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