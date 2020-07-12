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Трамп і Байден виграли праймеріз у Луїзіані

Луїзіана, США, Неділя 12 липня 2020 12:58
Трамп і Байден виграли праймеріз у Луїзіані
Фото: Дональд Трамп і Джо Байден (колаж flickr.com globalgamingbusiness)
Автор: Роман Калиниченко

Праймеріз в Луїзіані - одні з останніх перед виборами президента США

Кандидати в президенти США Дональд Трамп і Джо Байден виграли первинні президентські вибори в Луїзіані. Праймеріз у цьому штаті відкладалися двічі.

Про це повідомляє Associated Press.

Наголошується, що у чинного президента США фактично не було реальних конкурентів серед Республіканської партії. В той час, як колишньому віце-президенту Джо Байдену під час голосування довелося зіткнутися з 13 демократами. За підсумком, і Трамп, і Байден праймеріз від своїх партій виграли.

Президентські вибори в США мають відбутися 3 листопада. Праймеріз в Луїзіані - одні з останніх в Штатах. Вони мали відбутися ще 4 квітня, але голосування двічі переносилося через складну епідеміологічну ситуацію.

Нагадаємо, згідно з опитуваннями Siena College і New York Times, Джо Байден випереджає Дональда Трампа у загальнонаціональній президентській гонці на 13%.

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