Трамп угрожал Мадуро применить силу, если лидер Венесуэлы не покинет пост, - WSJ

Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро пригрозил ему применить силу, если тот не покинет пост добровольно.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.
По информации источников издания, в телефонном разговоре президенты обсуждали требования об амнистии для Николаса Мадуро, его помощников и членов их семей. Сейчас они включены в санкционные списки США и находятся в стране под уголовным преследованием.
Ранее стало известно о телефонном разговоре президентов США и Венесуэлы.
Отмечается, что беседа прошла за несколько дней до того, как Госдеп признал "картель Солнца" террористической организацией. Власти Соединенных Штатов считают, что картель возглавляет Николас Мадуро.
Накануне Трамп заявил, что США "очень скоро" начнут принимать меры для остановки подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.
Перед этим агентство Reuters писало, что администрация Дональда Трампа планирует в ближайшие дни запустить новый этап операций, связанных с Венесуэлой.
Однако, журналистам не удалось установить точное время или масштаб новых операций, а также принял ли Трамп окончательное решение действовать.
Перед тем Трамп приказал развернуть операцию "Южное копье" в западном полушарии (фактически возле Венесуэлы).
С момента возвращения к власти в 2025 году президент США заявлял, что один из его приоритетов - борьба с наркотиками, в том числе с фентанилом. Главным "наркобароном" президент США "назначил" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.