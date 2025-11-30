RU

Обстрел Киева Андрей Ермак Мирный план США Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине

Трамп угрожал Мадуро применить силу, если лидер Венесуэлы не покинет пост, - WSJ

Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Президент США Дональд Трамп в разговоре с лидером Венесуэлы Николасом Мадуро пригрозил ему применить силу, если тот не покинет пост добровольно.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Wall Street Journal.

По информации источников издания, в телефонном разговоре президенты обсуждали требования об амнистии для Николаса Мадуро, его помощников и членов их семей. Сейчас они включены в санкционные списки США и находятся в стране под уголовным преследованием.

Ранее стало известно о телефонном разговоре президентов США и Венесуэлы.

Отмечается, что беседа прошла за несколько дней до того, как Госдеп признал "картель Солнца" террористической организацией. Власти Соединенных Штатов считают, что картель возглавляет Николас Мадуро.

 

Конфликт США и Венесуэлы

Накануне Трамп заявил, что США "очень скоро" начнут принимать меры для остановки подозреваемых венесуэльских наркоторговцев на суше.

Перед этим агентство Reuters писало, что администрация Дональда Трампа планирует в ближайшие дни запустить новый этап операций, связанных с Венесуэлой.

Однако, журналистам не удалось установить точное время или масштаб новых операций, а также принял ли Трамп окончательное решение действовать.

Перед тем Трамп приказал развернуть операцию "Южное копье" в западном полушарии (фактически возле Венесуэлы).

С момента возвращения к власти в 2025 году президент США заявлял, что один из его приоритетов - борьба с наркотиками, в том числе с фентанилом. Главным "наркобароном" президент США "назначил" венесуэльского диктатора Николаса Мадуро.

