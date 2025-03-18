Трамп созвонился с Путиным: первые подробности

Президент США Дональд Трамп и российский диктатор проводят телефонный разговор во вторник, 18 марта. Они обсудят войну в Украине, в том числе и вопрос временного перемирия.
РБК-Украина в материальные ниже рассказывает о первых подробностях разговора Трампа и Путина.
Обновлено в 17:02.
О начале разговора Путина и Трампа сообщил помощник президента и заместитель главы аппарата Белого дома Дэн Скавино.
"То, что происходит сейчас - президент Трамп сейчас находится в Овальном кабинете и разговаривает с президентом России Владимиром Путиным", - написал он в Twitter.
По его словам, их разговор начался в 10:00 утра по среднеевропейскому времени, с 16:00 по киевскому времени.
Он заявил, что разговор проходит хорошо и все еще продолжается
Отметим, что эти переговоры происходят после того, как официальные американские представители США провели переговоры с российской и украинской стороной, которые Трамп называл "очень хорошими и продуктивными". Как писали западные СМИ, сейчас глава Белого дома пытается заручиться поддержкой Путина предложения о 30-дневном прекращении огня, инициированным США.
Накануне во время общения с журналистами американский лидер анонсировал, что будет говорить с Путиным о "земле", "электростанциях" и "распределении активов". Вероятно, речь идет в частности о Запорожской АЭС, которая находится под российской оккупацией. Кроме того, западные СМИ писали разного рода "инсайды" о том, какие "уступки" России может предложить президент США.
При этом Трамп выразил надежду, что он и Путин "смогут сделать некоторые заявления" относительно предложения США по установлению 30-дневного перемирия в Украине. По мнению главы Белого дома, россияне согласятся на эту инициативу.
Перед разговором с Путиным Трамп также заявлял, что "многие элементы" мирного соглашения о прекращении российско-украинской войны якобы "уже согласованы".
"Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое остается. Тысячи молодых солдат и других убивают...Это должно закончиться сейчас", - написал он в своей соцсети Truth Social
По словам Трампа, если Россия не согласится на прекращение огня на 30 дней - это будет "неутешительный момент для мира". В Белом доме не исключили, что президент США готов ввести дополнительные санкции против РФ, если это "потребуется".
Напомним, что в феврале состоялись переговоры делегаций США и РФ в частности по урегулированию войны в Украине в Эр-Рияде. После чего американские представители встретились с украинской делегацией в марте в Джидде.
По итогам переговоров Вашингтона и Киева, украинская сторона, которая предлагала тишину на небе и в море заявила, что соглашается на полное 30-дневное прекращение огня, предложенное США, но при условии, что на соответствующий шаг пойдет и Россия.
Вашингтон, в свою очередь, возобновил поставки военной помощи Украине и обмен разведданными, а также направил своего представителя в Москву для обсуждения возможности установления временного режима тишины.
Так, 13 марта спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф посетил Москву, где провел переговоры с Путиным. Белый дом не раскрывал деталей встречи и позиции РФ, однако охарактеризовал ее результаты с "осторожным оптимизмом".
Добавим, что перед встречей с Уиткоффом Путин прокомментировал соответствующее предложение США по 30-дневному перемирию, заявив, что Москва "в целом" его поддерживает, "но есть нюансы". В частности, он хочет, чтобы в это время Украина не проводила мобилизации, подготовки военнослужащих и не получала вооружений.
Трамп назвал слова российского диктатора "обнадеживающими, но неполными", тогда как президент Владимир Зеленский охарактеризовал их как "очередные российские манипуляции".
И хотя подробностей встречи Уиткоффома с Путиным в Кремле не раскрывали, в частности относительно условий, которых требует диктатор, там заявили, что передали спецпосланником Трампа определенные "сигналы".
По информации Bloomberg, условие Путина заключается в том, чтобы США прекратили поставлять Украине оружие. Именно это, мол, и будет "предпосылкой" для подписания соглашения о прекращении огня. Более того, Россия стремится к прекращению всей помощи Украине, однако, как добавляет издание, ее минимальная цель заключается в том, чтобы это прекращение коснулось хотя бы американской помощи.
Отметим, что в то время, когда продолжаются активные обсуждения о возможности 30-дневного перемирия и завершения войны РФ против Украины, Киев обозначил ряд "красных линий" для любого мирного соглашения. Они касаются территорий и не только.
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