Путин выдвинул Трампу условие для прекращения огня, - Bloomberg

Владимир Путин потребовал приостановить все поставки оружия в Украину на время прекращения огня, предложенного президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Путин и Трамп должны поговорить по телефону 18 марта, при этом ключевой темой является 30-дневное перемирие, которое Киев готов принять.

Путин встречавшийся с посланником Трампа Стивом Уиткоффом на прошлой неделе, сделал прекращение поставок оружия предварительным условием для подписания соглашения о прекращении огня, сообщили высокопоставленный европейский чиновник и три человека в Москве, знакомые с позицией России.

По словам двух человек в Москве, осведомленных о замыслах Кремля, в то время как Россия хочет прекратить все поставки оружия в Украину, минимальной целью является прекращение помощи со стороны США.

Высокопоставленный европейский чиновник добавил, что Европа крайне неохотно соглашается на требование России заблокировать поставки оружия на Украину во время любого перемирия. Такой исход рискует создать ситуацию, когда Россия сможет перевооружиться во время прекращения боевых действий, в то время как Украина не сможет этого сделать, сказал чиновник.

Великобритания и Европейский Союз работают над тем, чтобы как можно скорее доставить Киеву новые пакеты военной помощи.

По словам одного из источников в Москве, приостановка поставок оружия, к которой стремится Путин, будет временной, и поставки оружия возобновятся после заключения мирного соглашения, в котором Украина должна согласиться на ограничения своего военного потенциала.

Прекращение огня

США и Украина объявили о плане прекращения огня на прошлой неделе после дня переговоров в Саудовской Аравии. Администрация Трампа также заявила, что снимает примерно недельный запрет на поставки оружия и обмен разведданными, который она ввела, чтобы оказать давление на Украину и заставить ее согласиться на дипломатические усилия.

Администрация Трампа фактически уже уступила российским требованиям сохранить контроль над оккупированной украинской территорией и отказаться от амбиций Киева присоединиться к НАТО. Это усилило опасения Европы, что любая сделка, которую президент США заключит с Путиным, ослабит Украину и сделает ее уязвимой для России в будущем.

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года Украина увеличила внутреннее производство вооружений с 10% до более чем 30% своих потребностей, но по-прежнему полагается на другие страны в плане более современного оружия. В настоящее время Европа обеспечивает около 30% военных потребностей Украины, а США - 40%.