Перемирие на 30 дней. Что говорят в Украине и США и как реагирует Кремль

Президент США Дональд Трамп вскоре должен обсудить по телефону с диктатором Владимиром Путиным идею о 30-дневном прекращении огня, на которую согласился Киев, но при условии зеркального согласия Москвы.

Что говорят стороны об инициативе по перемирию и как на это реагирует Кремль - в материале РБК-Украина ниже.

Украина

После восьмичасовых переговоров украинской и американской делегаций в Джидде (Саудовская Аравия), Украина, которая предлагала перемирие в небе и на море, согласилась на полное временное перемирие (на 30 дней), которое предложили США. Однако Киев пойдет на такой шаг только с согласия Москвы.

В итоговом заявлении по встрече в Джидде говорится, что Украина соглашается на 30-дневный режим прекращения огня, который может быть продлен "при условии принятия и одновременного выполнения РФ".

В ответ на это, Вашингтон возобновил помощь Украине в сфере безопасности и полный обмен разведывательной информацией, которые были приостановлены ранее после спора в Белом доме с участием президентов Владимира Зеленского и Дональда Трампа в последний день февраля, когда украинского главу государства обвинили в "нежелании мира".

Зеленский в свою очередь заявил, Киев готов на прекращение огня, но подчеркнул, что оно заработает только тогда, когда на него согласится Россия. По его словам, если россияне не согласятся, то это будет означать, что они не согласны не с Украиной, а с позицией президента Трампа.

Как отметил в интервью РБК-Украина министр иностранных дел Андрей Сибига, речь идет исключительно о временном перемирии и это ни в коем случае не о замороженном конфликте. Он пояснил, что нужна официальная форма подтверждения позиции РФ, которая должна быть предоставлена напрямую американской стороне. Этого, как говорит глава МИД, по состоянию на сегодня нет.

Ранее Сибига рассказывал, что в Украине уже формируют национальную команду, которая будет разрабатывать алгоритм действий для контроля режима прекращения огня, если Москва согласится на 30-дневное перемирие.

Ведь один из самых сложных вопросов, который возникает - вопрос контроля над соблюдением перемирия, поскольку линия фронта в Украине составляет более 1300 километров.

Президент Украины считает, что спутники и совместная разведка с США могут стать средствами контроля за соблюдением прекращения огня. Кроме того, он предлагает использовать для мониторинга дроны-разведчики.

В свою очередь министр иностранных дел в интервью РБК-Украина отметил, что Украина будет определяющей стороной мониторинга за соблюдением режима прекращения огня, поскольку все происходит на украинской территории. Но, по его словам, безусловно международная составляющая должна быть, для объективности фиксации возможных нарушений, провокаций с российской стороны

США

Госсекретарь США Марко Рубио сразу после завершения американо-украинских переговоров в Джидде сказал: "Мяч теперь на поле России". После встречи Украины и США в Саудовской Аравии спецпосланник Трампа Стив Уиткофф посетил Москву и провел разговор с российским диктатором Владимиром Путиным. Затем Уиткофф вернулся обратно для обсуждения следующих шагов с Трампом. В Белом доме заявили об "осторожном оптимизме".

Вскоре после этого президент США заявил, что американская сторона имела "очень хорошую и продуктивную дискуссию" с главой Кремля. По его словам, сейчас есть "очень хороший шанс, ужасная, кровавая война может наконец закончиться".

Уиткофф, который не разделяет мнение западных партнеров о нежелании РФ прекратить войну в Украине, говорит, что наоборот есть "хорошие тенденции" для достижения мирного соглашения в ближайшее время.

По его мнению, ход мирного процесса осложняет "технический вопрос", как прекратить огонь по всей линии соприкосновения между Россией и Украиной.

"Прекращение огня предполагает то, как заставить людей не воевать друг с другом за 2000-километровую границу", - сказал Уиткофф.

Кроме того, как заявил спецпосланник, существует большое количество "элементов", которые надо обсуждать с обеими сторонами. В частности, бои в Курской области, статус Запорожской АЭС, оккупированные территории и тому подобное.

По его словам, Путин "принимает философию" Трампа касательно условий прекращения огня и мира. Уиткофф сказал, что его обсуждения с главой Кремля на прошлой неделе продолжались в течение нескольких часов, были "положительными" и "базировались на решении" вопроса.

В свою очередь президент США анонсировал, что планирует телефонный разговор с Путиным 18 марта, чтобы обсудить вопрос территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной.

"Мы будем говорить о земле. Мы будем говорить об электростанциях", - сказал Трамп на борту Air Force One во время разговора с журналистами.

Россия

Более суток российский диктатор публично не реагировал на инициативу США по 30-дневному прекращению огня. Впрочем, впоследствии, 13 марта перед встречей с Уиткоффом он заявил, что Россия согласна с выдвинутым США предложением, но "есть нюансы", и задал несколько вопросов, например, о присутствии ВСУ в Курской области РФ, будет ли Украина проводить в это время мобилизацию и кто будет контролировать соблюдение перемирия по всей линии фронта.

Кроме того, Путин не исключил, что проведет телефонный разговор с главой Белого дома по поводу прекращения огня.

"Думаю, что нам нужно и с американскими нашими коллегами, партнерами по этому поводу переговорить. Возможно, с президентом Трампом позвонить и вместе с ним поговорить. Но сама по себе идея закончить этот конфликт мирными средствами нами поддерживается", - сказал диктатор.

Трамп назвал это заявление Путина "обнадеживающим, но неполным", а Зеленский взамен "очередными российскими манипуляциями".

Из заявлений Кремля также известно, что Путиным через Уиткоффа были переданы "дополнительные сигналы" Трампу. Однако какие именно ни российская, ни американская стороны не раскрывают.

В США тем временем намекают, что ударят по РФ мощными санкциями в случае отказа от прекращения огня в Украине. Американский сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил, что российский диктатор пожалеет, если будет пытаться "играть" с президентом США. В интервью CBS News он сказал, что Трамп "совершил жесткие действия", чтобы посадить Украину "за стол" и Россия должна согласиться на прекращение огня на тех же условиях, если Путин "искренне хочет мира".

Аналитики ISW считают, что на самом деле Путин не рассматривает возможность прекращения огня в Украине и пытается затянуть процесс любых мирных договоренностей. Но в случае согласования на временное перемирие, будет пытаться использовать его для перевооружения своих войск. Согласно оценке ISW, Путин, скорее всего, нарушит любое мирное соглашение и обвинит Украину в его несоблюдении.

Кроме того, издание The Washington Post со ссылкой на засекреченные документы разведки США сообщило, что Путин и в дальнейшем стремится установить контроль над Украиной. Кремль придерживается своих давних экспансионистских планов по полной капитуляции Украины, несмотря на переговоры с администрацией Дональда Трампа.