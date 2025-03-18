Трамп зідзвонився з Путіним: перші подробиці

Оновлено о 17:35.

Скавіно уточнив, що станом на 17:30 (за київським часом - ред.) розмова Трампа та Путіна все ще тривала.

Таким чином політики розмовляють вже понад півтори години.

Оновлено о 17:02.

Про початок розмови Путіна та Трампа повідомив помічник президента і заступник глави апарату Білого дому Ден Скавіно.

"Те, що відбувається зараз - президент Трамп наразі перебуває в Овальному кабінеті і розмовляє з президентом Росії Володимиром Путіним", - написав він у Twitter.

За його словами, їх розмова почалась о 10:00 ранку за середньоєвропейським часом, з 16:00 за київським часом.

Він заявив, що розмова проходить добре і все ще триває

Зазначимо, що ці перемовини відбуваються після того, як офіційні американські представники США провели переговори з російською та українською стороною, яка Трамп називав "дуже хорошими та продуктивними". Як писали західні ЗМІ, наразі глава Білого дому намагається заручитися підтримкою Путіна пропозиції про 30-денне припинення вогню, ініційоване США.

Напередодні під час спілкування з журналістами американський лідер анонсував, що говоритиме з Путіним про "землю", "електростанції" та "розподіл активів". Імовірно, йдеться зокрема про Запорізьку АЕС, яка перебуває під російською окупацією. Крім того, західні ЗМІ писали різного роду "інсайди" про те, які "поступки" Росії може запропонувати президент США.

При цьому Трамп висловив сподівання, що він та Путін "зможуть зробити деякі заяви" щодо пропозиції США щодо встановлення 30-денного перемир'я в Україні. На думку глави Білого дому, росіяни погодяться на цю ініціативу.

Перед розмовою з Путіним Трамп також заявляв, що "багато елементів" мирної угоди щодо припинення російсько-української війни нібито "вже узгоджені".

"Багато елементів остаточної угоди було узгоджено, але багато чого залишається. Тисячі молодих солдатів та інших вбивають...Це повинно закінчитися зараз", - написав він у своїй соцмережі Truth Social

За словами Трампа, якщо Росія не погодиться на припинення вогню на 30 днів - це буде "невтішний момент для світу". В Білого дому не виключили, що президент США готовий запровадити додаткові санкції проти РФ, якщо це "буде потрібно".

Ідея США щодо перемир'я в Україні

Нагадаємо, що в лютому відбулися переговори делегацій США та РФ зокрема щодо врегулювання війни в Україні в Ер-Ріяді. Після чого американські представники зустрілися з українською делегацією в березні в Джидді.

За підсумками перемовин Вашингтона і Києва, українська сторона, яка пропонувала тишу на небі й в морі заявила, що погоджується на повне 30-денне припинення вогню, запропоноване США, але за умови, що на відповідний крок піде і Росія.

Вашингтон, зі свого боку, відновив постачання військової допомоги Україні та обмін розвідданими, а також направив свого представника до Москви для обговорення можливості встановлення тимчасового режиму тиші.

Так, 13 березня спецпредставник президента США з питань Близького Сходу Стів Віткофф відвідав Москву, де провів переговори з Путіним. Білий дім не розкривав деталей зустрічі та позиції РФ, проте охарактеризував її результати з "обережним оптимізмом".

Додамо, що перед зустріччю з Віткоффом Путін прокоментував відповідну пропозицію США щодо 30-денного перемир'я, заявивши, що Москва "загалом" її підтримує, "але є нюанси". Зокрема, він хоче, щоб в цей час Україна не проводила мобілізації, підготовки військовослужбовців та не отримувала озброєнь.

Трамп назвав слова російського диктатора "обнадійливими, але неповними", тоді як президент Володимир Зеленський схарактеризував їх як "чергові російські маніпуляції".

І хоча подробиць зустрічі Віткоффома з Путіним в Кремлі не розкривали, зокрема щодо умов, яких вимагає диктатор, там заявили, що передали спецпосланцем Трампа певні "сигнали".