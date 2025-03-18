Трамп сегодня позвонит Путину: что известно

Президент США Дональд Трамп уже сегодня, 18 марта планирует связаться с российским диктатором Владимиром Путиным. Во время телефонного разговора они обсудят войну в Украине.

О чем Трамп будет говорить с Путиным и какие у США ожидания - собрало РБК-Украина в материале ниже.

Что известно о предстоящем разговоре Трампа и Путина

Американский лидер сам анонсировал, что проведет переговоры с российским диктатором 18 марта. По его словам, это произойдет утром по Вашингтону, однако он не назвал точного времени.

Кремль также подтвердил, что планируется такой разговор. Между тем прокремлевские паблики сообщают, что звонок якобы намечен на 18:00 по московскому времени (17:00 по Киеву).

Как говорил Трамп, его обсуждения с Путиным, в частности, будут касаться "разделения определенных активов", речь будет идти о "территориях и электростанциях". Вероятно, речь может идти о Запорожской АЭС - крупнейшей в Европе атомной станции.

Впрочем, когда у пресс-секретаря Белого дома Кэролайн Левитт спросили, будут ли Трамп и Путин обсуждать именно вопрос ЗАЭС в Украине, она сказала, что стороны обсудят вопрос электростанции, которая находится "на границе между Украиной и Россией".

"Это обсуждалось с украинцами, и он (Трамп - ред.) рассмотрит это во время разговора с Путиным", - сказала она во время брифинга.

Комментируя предстоящий разговор Трампа и Путина пресс-секретарь Белого дома также заявила, что "стороны никогда не были ближе к миру в Украине, чем сейчас, и президент США решительно настроен достичь этой цели".

По ее словам, Соединенные Штаты находятся "в десяти ярдах" от достижения мира в Украине (10 ярдов - это примерно 9 метров).

В то же время пресс-секретарь Белого дома заверила, что Трамп готов привлечь "рычаги давления" на Россию (санкции), если разговор с Путиным по Украине не оправдает его ожиданий.

"Президент об этом говорил, и, конечно, он готов это сделать, если потребуется", - сказала Левитт.

Напомним, что разговор Трампа и Путина происходит в тот момент, когда Украина согласилась на предложение американской стороны о временном перемирии. Впрочем, Москва до сих пор не дала официального ответа, готова ли она к режиму тишины.

Между тем сам президент США, оценивая готовность россиян на 30-дневное перемирие с Украиной, заявил: "Они согласятся".

"То, что происходит в Украине, не есть хорошо, но мы собираемся проверить, сможем ли мы достичь мирного соглашения, прекращения огня и мира, и я думаю, что мы сможем это сделать", - сказал Трамп журналистам в Вашингтоне.

Перед разговором с Путиным глава Белого дома также сообщил, что "многие элементы" мирного соглашения о прекращении российско-украинской войны якобы "уже согласованы".

"Многие элементы окончательного соглашения были согласованы, но многое остается. Тысячи молодых солдат и других убивают...Это должно закончиться сейчас. Я с нетерпением жду телефонного разговора с Путиным", - написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Идея США по перемирию в Украине

Напомним, что 11 марта 2025 года в саудовской Джидде состоялись переговоры между украинской и американской делегациями, по итогам которой, Украина выразила готовность принять предложение США о введении временного 30-дневного режима прекращения огня.

Однако при условии, что РФ также пойдет на соответствующий шаг. Вашингтон в свою очередь возобновил поставки военной помощи Украине и обмен разведданными и заявил, что направит в Москву своего представителя, чтобы донести российской стороне идею об установлении временного режима тишины.

Так, уже 13 марта спецпредставитель президента США по вопросам Ближнего Востока Стив Уиткофф посетил Москву, где провел переговоры с Путиным. Подробностей касательно результатов переговоров и позиции РФ Белый дом не предоставил, но оценил их с "осторожным оптимизмом".

Сам Путин накануне встречи с Уиткоффом заявил, что Россия "согласна" на прекращение огня на 30 дней, но выдвинул условия. Трамп назвал это заявление диктатора "обнадеживающим, но неполным", а Зеленский взамен "очередными российскими манипуляциями".

В США тем временем намекают на жесткий ответ России, если та не согласится на инициативу американцев о прекращении огня в Украине. Сенатор-республиканец Линдси Грэм предупредил, что Путин пожалеет, если будет пытаться "играть" с президентом США.