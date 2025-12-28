RU

Обстрел Киева Встреча Зеленского и Трампа Мирный план США Графики отключения света Война в Украине

Трамп поговорил с Путиным перед встречей с Зеленским

Фото: президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Президент США Дональд Трамп заявил, что имел сегодня продуктивный разговор с российским диктатором Владимиром Путиным.

Как сообщает РБК-Украина, об этом Трамп написал в своей соцсети Truth Social.

"Я только что провел хороший и очень продуктивный телефонный разговор с Путиным перед моей сегодняшней встречей с Зеленским", - написал Трамп.

Других подробностей Трамп не раскрыл, однако факт разговора подтвердили и у Путина. Там также не предоставили деталей.

Стоит заметить, что ранее представители Кремля заявляли, что в этом году не планируется разговор Трампа и Путина. Но пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявил, что Россия готовит контакт с США, чтобы понять, насколько изменился мирный план американского лидера Дональда Трампа после согласования с Украиной.

Встреча Трампа и Зеленского

26 декабря президент Владимир Зеленский заявил, что в ближайшее время планирует встретиться с президентом США Дональдом Трампом для обсуждения мирного плана, отметив, что важные решения могут быть приняты еще до Нового года.

Накануне Зеленский впервые обнародовал согласованный с США мирный план из 20 пунктов, а также сопроводительные документы по гарантиям безопасности и послевоенному восстановлению Украины. Посол США при НАТО Мэтью Уитакер предположил, что при посредничестве Белого дома мирное соглашение можно достичь в течение 90 дней.

Проект мирного соглашения уже передали Путину, в Кремле сообщили о начале его анализа. Зеленский также уточнил, что на встрече с Трампом планирует обсудить пять ключевых блоков: гарантии безопасности, военный компонент, восстановление Украины и дальнейшие шаги.

 

Известно, что Зеленский уже во Флориде. После его встречи с Трампом запланированы совместные заявления президентов и телефонный разговор с лидерами Европы.

Соединенные Штаты АмерикиВстреча Зеленского и ТрампаДональд ТрампВладимир ПутинВойна в Украине