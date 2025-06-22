На фоне удара США по Ирану: Израиль предупредил своих граждан

Армия обороны Израиля предупредила израильтян об ужесточении мер безопасности на фоне угрозы со стороны Ирана.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление ЦАХАЛа.

"С 03:45 вступают в силу обновленные инструкции Службы тыла. Согласно новым правилам, во всех регионах страны сохраняется только деятельность, необходимая для обеспечения базовых потребностей населения", - предупредили военные израильтян. Согласно новым инструкциям, образовательные учреждения в Израиле закрываются, все собрания отменяются, а работать смогут только те организации, которые выполняют жизненно важные функции. В то же время, поступила информация о том, что президент США Дональд Трамп созвонился с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху на фоне ударов американцев по иранским объектам.