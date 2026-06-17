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Трамп согласился, что у РФ не было серьезного желания вести переговоры, - Макрон

18:43 17.06.2026 Ср
2 мин
Усилия как США, так и стран ЕС по диалогу с РФ оказались тщетными
aimg Валерий Ульяненко
Фото: Дональд Трамп и Эммануэль Макрон (Getty Images)

Президент США Дональд Трамп согласился с лидерами G7, что со стороны России не было серьезного желания проводить мирные переговоры.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пост Елисейского дворца в X.

"Прошло уже несколько месяцев, когда американцы взяли на себя инициативу, и я хотел бы выразить им свою похвалу. Они заявили, что будут вести переговоры с Россией, потому что могут это сделать", - отметил он.

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Макрон добавил, что хотел бы высоко оценить усилия США по налаживанию диалога с Россией, но результатов этих усилий нет, как и не последовало ответа от страны-агрессора. Президент Франции отметил, что европейские лидеры также объединились, чтобы вести переговоры с РФ.

"Что произошло? Ничего. А потом Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский, - ред.) также сказал: "Я тоже готов. Я готов провести полноценные переговоры с Россией, чтобы договориться с ней". Что ответил Путин? "Нет. Я не приду. Или вы сначала должны капитулировать", - подчеркнул Макрон.

Французский лидер заявил, что Трамп согласился с лидерами G7, "что со стороны России не было серьезного желания вести мирные переговоры или переговоры вообще".

"Мы все согласились, что Украина сопротивлялась намного лучше, чем некоторые опасались, и что Россия оказалась в затруднительном положении. И мы все согласились, что усилим нашу поддержку Украины", - прокомментировал он обзор ситуации на фронте от Зеленского.

Напомним, после урегулирования иранского кризиса Дональд Трамп заявил, что Вашингтон планирует сосредоточиться на поиске путей прекращения войны в Украине. По его словам, ежемесячно в результате боевых действий гибнут около 25 тысяч человек.

Отметим, что Зеленский и Трамп обсудили возможность организации встречи с российским диктатором в США. Предполагается, что такой формат переговоров затруднил бы для главы Кремля уклонение от диалога.

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Российская ФедерацияДональд ТрампЭммануэль МакронМирные переговоры