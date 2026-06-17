Трамп вновь допустил возможность возобновления санкций против РФ, но назвал условие

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Что касается дальнейшей санкционной политики США в отношении России, Дональд Трамп заявил, что этот вопрос находится на рассмотрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой надвустороннюю встречу президента США Дональда Трампа с Премьер-министром Индии.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном возобновлении санкций против России, Дональд Трамп заявил, что этот вопрос находится на рассмотрении. "Мы это рассматриваем. Мы видим, насколько снизится цена на нефть... Вскоре она вернется к тому же уровню, что и четыре месяца назад. Это довольно впечатляюще", - ответил Трамп. Читайте также: Трамп не решился обвинить Путина в войне против Украины