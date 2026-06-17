ua en ru
Ср, 17 июня Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle Спецпроекты
Реформа ВСУ Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » В мире

Трамп вновь допустил возможность возобновления санкций против РФ, но назвал условие

18:17 17.06.2026 Ср
2 мин
Президент США связал возможные санкции против РФ с ценами на нефть
aimg Валерия Абабина
Трамп вновь допустил возможность возобновления санкций против РФ, но назвал условие Фото: Президент США Дональд Трамп (Getty Images)
Выключи хаос международных новостей! Получай только важное из РБК-Украина в Google

Что касается дальнейшей санкционной политики США в отношении России, Дональд Трамп заявил, что этот вопрос находится на рассмотрении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой надвустороннюю встречу президента США Дональда Трампа с Премьер-министром Индии.

Отвечая на вопрос журналиста о возможном возобновлении санкций против России, Дональд Трамп заявил, что этот вопрос находится на рассмотрении.

"Мы это рассматриваем. Мы видим, насколько снизится цена на нефть... Вскоре она вернется к тому же уровню, что и четыре месяца назад. Это довольно впечатляюще", - ответил Трамп.

Читайте также: Трамп не решился обвинить Путина в войне против Украины

Напомним, Дональд Трамп неоднократно комментировал войну России против Украины, распределяя ответственность за её начало между различными сторонами и критикуя политику предыдущей администрации США.

В частности, ранее он заявлял, что конфликта можно было бы избежать при других политических решениях в Вашингтоне, а также подчеркивал необходимость скорейшего завершения боевых действий и достижения договоренностей о прекращении войны.

17 июня во время общения с журналистами политика спросили, считает ли он, что именно российский диктатор несёт наибольшую ответственность за войну против Украины.

Однако политик решилвоздержаться от прямых обвинений.

"Я не хочу это комментировать, потому что пытаюсь добиться урегулирования конфликта. Это не облегчает задачу", - пояснил он.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Российская Федерация Дональд Трамп
Новости
Генштаб ответил на вброс об "ударе по автобусу с детьми" в Брянской области
Генштаб ответил на вброс об "ударе по автобусу с детьми" в Брянской области
Аналитика
Борьба за инклюзию или битва амбиций? Что стоит за конфликтом глав НБУ и "Укрпочты"
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Борьба за инклюзию или битва амбиций? Что стоит за конфликтом глав НБУ и "Укрпочты"