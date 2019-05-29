Трамп про поїздку в Японію: Великий прогрес на багатьох фронтах

Президент США Дональд Трамп після завершення чотирьохденної поїздки до Японії заявив, що сторонам вдалося досягти великого прогресу у багатьох напрямках переговорів. Про це Трамп написав у своєму Twitter.

Американський лідер назвав загалом свою поїздку успішною, а прем'єра міністра Сіндзо Абе - прекрасним.

"Повернулися з Японії після дуже успішної поїздки. Великий прогрес на багатьох фронтах. Велика країна з прекрасним лідером прем'єр-міністром Абе!", - написав Трамп.

Раніше повідомлялося, що тема посилення військового співробітництва між Сполученими Штатами та Японією стала центральною на завершення чотириденного візиту президента США Дональда Трампа до Японії.

Раніше РБК-Україна писало, що президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп, який перебував з офіційним візитом у Японії, заявив про успіх у торговельних переговорах з Японією.

Зазначимо, візит до Японії Трамп почав 25 травня із зустрічі із японськими бізнесменами.