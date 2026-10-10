RU

Новости
+
-

Новости Украины
Война в Украине
Экономика
Мир
Происшествия

Аналитика
+
-

Аналитика
Статьи
Интервью
Мнения

Политика

Бизнес
+
-

Бизнес
Экономика
Финансы
Авто
Tech
Энергетика
Белая экономика

Жизнь
+
-

Жизнь
Деньги
Изменения
Образование
Общество

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теннис
Бокс

Wave
+
-

Wave
Инсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Путешествия
Вкус
Звезды

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренды
Полезное
Вкусно
Гороскопы
Drone Deals Ормузский пролив Война в Украине

Трамп поблагодарил Путина за дизельное соглашение, а на критику Зеленского ответил "Окей"

00:32 10.10.2026 Сб
2 мин
aimg Екатерина Коваль
Фото: президент США Дональд Трамп (Getty Images)

Вашингтон не собирается пересматривать дизельное соглашение с Москвой, несмотря на критику из Киева. В Белом доме считают ее выгодной, потому что она принесет на рынок США большие объемы топлива.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявления президента США Дональда Трампа журналистам.

Трамп назвал договоренность с Москвой важной для американской экономики и не скрывал удовольствия.

"Нефтяное соглашение с Россией - это большое дело. Это огромные объемы нефти, которые поступают в нашу страну. Честно говоря, я хочу поблагодарить президента Путина", - сказал он.

Когда журналисты сообщили, что Зеленский назвал соглашение проявлением слабости, Трамп поначалу переспросил, кто именно это сказал. Услышав имя украинского президента, он ограничился коротким "Окей".

Впоследствии его снова спросили о критике из Киева, в том числе о том, что соглашение только затянет войну. На этот раз Трамп ответил более развернуто.

"Мы сильный партнер. Нам нужна нефть для мира. Так что мы очень рады получить дизель", - заявил он.

Договоренность о российском дизеле Трамп объявил после телефонного разговора с Путиным. Москва должна отправить на мировые рынки до 1,8 млн тонн горючего, а американский Минфин разрешил это из-за временного исключения из санкций.

Киев соглашение не принял. Зеленский назвал ее слабым решением сильных партнеров и заявил, что украинская делегация, которая как раз ведет переговоры во Флориде, используется как ширма. А информированный источник РБК-Украина в украинских властях заверил, что без энергетического перемирия удары по российским НПЗ будут продолжаться, хотя Трамп неоднократно призвал их прекратить.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Владимир ЗеленскийРоссийская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиНПЗДональд Трамп