Трамп начал переводить стрелки на Европу после дизельной сделки с Путиным
Президент США Дональд Трамп на фоне сделки о поставке дизеля из России заговорил о том, что Европа тоже покупает российскую нефть.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на американского лидера в Truth Social.
"Европейский союз заплатил России 250 миллиардов долларов за энергоресурсы, а фейковые СМИ не хотят даже приближаться к этой теме", - сказал Трамп.
Он утверждает, что сделал якобы правильный выбор в интересах американского народа.
Сделка Трампа и Путина
Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп и российский диктатор Владимир Путин договорились о том, что Россия начнет поставки дизеля в США.
По его словам, в США "немедленно поставят" около 300 тысяч тонн дизеля. После этого объемы поставок будут увеличиваться.
После переговоров Москва сняла запрет на экспорт нефтепродуктов. Также российские чиновники заявили о том, что первые поставки российского дизеля в США могут пройти уже в октябре.
В свою очередь Вашингтон до апреля следующего года приостановил действие санкций, согласно которым был запрещен импорт российских энергоресурсов.
Американского лидера начали активно критиковать за такое решение даже республиканцы. В частности, сегодня, 12 октября, стало известно, что двухпартийная группа сенаторов призвала Трампа отменить свое решение о покупке дизеля у России.