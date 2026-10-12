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Сенаторы США потребовали, чтобы Трамп отменил скандальную сделку с Россией

15:32 12.10.2026 Пн
2 мин
aimg Иван Носальский
Сенаторы США потребовали, чтобы Трамп отменил скандальную сделку с Россией Фото: российский диктатор Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (Getty Images)
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Двухпартийная группа американских сенаторов призвала президента США Дональда Трампа "немедленно изменить курс" в контексте его дизельной сделки с Россией.

Об этом сказано в заявлении сенаторов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

"Решение президента Трампа разрешить импорт российского дизельного топлива в США прямо противоречит этому закону (о запрете на импорт российских энергоресурсов, который был принят в 2022 году - ред.)", - сказано в заявлении.

Там уточняется, что перед приостановкой энергетических санкций против России администрация Трампа не провела консультаций с Конгрессом и не предоставила никаких объяснений.

Примечательно, что соавторами заявления являются сразу четверо республиканцев - сенаторы Сьюзан Коллинз, Лиза Мурковски, Том Тиллис и Джон Кертис. Также соавтором стала ведущий представитель демократов в комитете Сената по международным отношениям Джин Шахин.

"Соединенные Штаты не должны предоставлять Путину (российскому диктатору Владимиру Путину - ред.) финансовую поддержку, пока Россия продолжает убивать мирных жителей Украины. Администрация должна немедленно изменить курс", - подчеркнули сенаторы.

Сделка США и России

Напомним, на прошлой неделе президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с российским диктатором Владимиром Путиным заявил, что он договорился о поставках российского дизельного топлива в США.

Так американский лидер пытается решить проблему роста цен на топливо в США.

После этого Трамп неоднократно благодарил Путина за такую сделку.

При этом президент Украины Владимир Зеленский резко раскритиковал это решение американских властей, назвав его слабым. Также он отмечал, что сделка США и России была заключена в тот момент, когда украинская переговорная команда находилась в Штатах и участвовала в мирных переговорах.

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