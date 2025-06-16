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Трамп: Иран хочет вести переговоры, но это нужно было делать раньше

Понедельник 16 июня 2025 19:56
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Трамп: Иран хочет вести переговоры, но это нужно было делать раньше Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Иран хочет возобновить переговоры с США о ядерной сделке. Но договариваться нужно было раньше.

Об этом во время общения с журналистами заявил президент США Дональд Трамп, сообщает РБК-Украина со ссылкой на NEWSMAX в соцсети X.

Журналисты спросили у Трампа во время саммита G7 в Канаде, есть ли сигналы, что Иран хочет деэскалации конфликта с Израилем.

"Да… Они хотели бы поговорить, но они должны были сделать это раньше. У меня было 60 дней, у них было 60 дней, и на 61-й день я сказал, что у нас нет соглашения. Они должны заключить соглашение", - отметил американский лидер.

Он добавил, что такая война приносит боль обеим сторонам, но "Ирану не одержать победу".

"Они должны поговорить, и они должны поговорить немедленно, пока не стало слишком поздно", - уточнил президент.

Он также ушел от ответа на вопрос о том, есть ли условия, при которых США станут частью конфликта на Ближнем Востоке.

Война Израиля с Ираном

Напомним, Израиль на прошлой неделе атаковал большое количество военных и стратегических объектов Ирана. Взрывы звучали в разных уголках страны.

Практически сразу же Иран начал мстить. Но его целью стали и гражданские объекты. В результате атак в ночь на 14 июня десятки мирных жителей получили ранения. Также были погибшие.

Сегодня WSJ со ссылкой на собственные источники написало, что Иран уже сигнализирует о готовности к остановке конфликта, а также к новым раундам переговоров по ядерной сделке с США.

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Соединенные Штаты Америки Израиль Иран Дональд Трамп
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