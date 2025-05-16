Трамп планирует выяснить у россиян "что произошло" на переговорах в Стамбуле, - Макрон

Президент США Дональд Трамп собирается провести с российской стороной обмен мнениями после переговоров между представителями Киева и Москвы в Стамбуле 16 мая. Американский лидер намерен прояснить ситуацию.
Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон на брифинге в Тиране, передает РБК-Украина со ссылкой на BFMTV.
По словам французского лидера, его американский коллега собирается провести такие переговоры с Москвой "в ближайшие несколько часов или дней".
Такое заявление Макрон сделал в албанской столице, где проходит саммит Европейского политического сообщества.
Как рассказал президент Франции, целью такого обмена мнениями для Трампа является желание "иметь возможность прояснить, что произошло, и попытаться двигаться вперед".
Макрон снова высказался в поддержку "безусловного 30-дневного прекращения огня" на театре российско-украинской войны, на что соглашается Киев, но не дает свое согласие Москва.
Также французский президент вновь выразил сожаление по поводу того, что российский диктатор Владимир Путин "отказался от двусторонней встречи на высоком уровне, несмотря на положительный ответ президента (Украины Владимира) Зеленского".
Как сообщалось ранее, 16 мая Украина и РФ провели переговоры в Стамбуле. Одним из главных результатов стали договоренности о крупнейшем обмене пленными с начала войны. Между тем украинская сторона подтвердила, что РФ на переговорах в Турции снова выдвигала неприемлемые требования.
Добавим, согласно данным западных СМИ, во время встречи российская сторона потребовала вывода ВСУ из четырех областей Украины для перемирия.
В Стамбуле стороны не смогли договориться о прекращении огня, поскольку представители Кремля выступили против такого шага без выполнения своих условий.
Отметим, комментируя сегодняшние переговоры между делегациями из Киева и Москвы в Стамбуле французский президент Макрон отметил, что российский диктатор Путин таким образом пытается выиграть время, но не хочет перемирия с Украиной.
Почему переговоры в Стамбуле не приблизили конец войны, - читайте в отдельном материале РБК-Украина.
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