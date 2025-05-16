Трамп планирует выяснить у россиян "что произошло" на переговорах в Стамбуле, - Макрон

По словам французского лидера, его американский коллега собирается провести такие переговоры с Москвой "в ближайшие несколько часов или дней".

Такое заявление Макрон сделал в албанской столице, где проходит саммит Европейского политического сообщества.

Как рассказал президент Франции, целью такого обмена мнениями для Трампа является желание "иметь возможность прояснить, что произошло, и попытаться двигаться вперед".

Макрон снова высказался в поддержку "безусловного 30-дневного прекращения огня" на театре российско-украинской войны, на что соглашается Киев, но не дает свое согласие Москва.

Также французский президент вновь выразил сожаление по поводу того, что российский диктатор Владимир Путин "отказался от двусторонней встречи на высоком уровне, несмотря на положительный ответ президента (Украины Владимира) Зеленского".