Трамп планує з'ясувати у росіян "що сталося" на переговорах в Стамбулі, - Макрон

За словами французького лідера, його американський колега збирається провести такі переговори з Москвою "в найближчі кілька годин або днів".

Таку заяву Макрон зробив в албанській столиці, де проходить саміт Європейського політичного співтовариства.

Як розповів президент Франції, метою такого обміну думками для Трампа є бажання "мати можливість прояснити, що сталося, і спробувати рухатися вперед".

Макрон знову висловився на підтримку "безумовного 30-денного припинення вогню" на театрі російсько-української війни, на що погоджується Київ, але не дає свою згоду Москва.

Також французький президент знову висловив жаль з приводу того, що російський диктатор Володимир Путін "відмовився від двосторонньої зустрічі на високому рівні, незважаючи на позитивну відповідь президента (України Володимира) Зеленського".