Трамп планує з'ясувати у росіян "що сталося" на переговорах в Стамбулі, - Макрон

Президент США Дональд Трамп збирається провести з російською стороною обмін думками після переговорів між представниками Києва та Москви у Стамбулі 16 травня. Американський лідер має намір прояснити ситуацію.
Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон на брифінгу в Тирані, передає РБК-Україна з посиланням на BFMTV.
За словами французького лідера, його американський колега збирається провести такі переговори з Москвою "в найближчі кілька годин або днів".
Таку заяву Макрон зробив в албанській столиці, де проходить саміт Європейського політичного співтовариства.
Як розповів президент Франції, метою такого обміну думками для Трампа є бажання "мати можливість прояснити, що сталося, і спробувати рухатися вперед".
Макрон знову висловився на підтримку "безумовного 30-денного припинення вогню" на театрі російсько-української війни, на що погоджується Київ, але не дає свою згоду Москва.
Також французький президент знову висловив жаль з приводу того, що російський диктатор Володимир Путін "відмовився від двосторонньої зустрічі на високому рівні, незважаючи на позитивну відповідь президента (України Володимира) Зеленського".
Як повідомлялося раніше, 16 травня Україна та РФ провели переговори в Стамбулі. Одним із головних результатів стали домовленості про найбільший обмін полоненими з початку війни. Між тим українська сторона підтвердила, що РФ на перемовинах у Туреччині знову висувала неприйнятні вимоги.
Додамо, згідно з даними західних ЗМІ, під час зустрічі російська сторона зажадала виведення ЗСУ із чотирьох областей України для перемир'я.
У Стамбулі сторони не змогли домовитися про припинення вогню, позаяк представники Кремля виступили проти такого кроку без виконання своїх умов.
Зауважимо, коментуючі сьогоднішні переговори між делегаціями з Києва та Москви у Стамбулі французький президент Макрон зазначив, що російський диктатор Путін таким чином намагається виграти час, але не хоче перемир'я з Україною.
Чому переговори в Стамбулі не наблизили кінець війни, - читайте в окремому матеріалі РБК-Україна.
Також ми розповідали, що усе про те, що відомо про зустріч представників України та РФ у Туреччині 16 травня, і що вирішили сторони за підсумками переговорів.
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