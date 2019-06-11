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У США заявили про готовність до чергового саміту з КНДР

Новини » Політика    11.06.2019 - 20:56
У США заявили про готовність до чергового саміту з КНДР
Фото: Джон Болтон (flickr.com/gageskidmore)

У США заявили, що лідер КНДР Кім Чен Ин "тримає ключ" до проведення двосторонньої зустрічі

Проведення нового саміту США та Північної Кореї цілком можливо і залежить тільки від Пхеньяну. Про це заявив помічник президента США з національної безпеки Джон Болтон, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

За його словами, США готові на проведення нового саміту.

"Ми готові, коли вони будуть готові. У будь-який час, коли вони захочуть", - зазначив представник Білого дому, виступаючи на конференції газети The Wall Street Journal.

Він також заявив, що лідер КНДР Кім Чен Ин "тримає ключ" до проведення двосторонньої зустрічі. Болтон також додав, що Вашингтон продовжить кампанію максимального тиску", оскільки Пхеньян ще не прийняв рішення відмовитися від гонитви за ядерною зброєю".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що президент США Дональд Трамп зустрінеться з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином 12 червня. Трамп додав, що він говорив з представником КНДР про санкції відносно Північної Кореї. За словами президента США, обидві сторони не збираються підписувати будь-які угоди 12 червня.

Як відомо, у минулому році Трамп і Кім Чен Ин провели перший в історії саміт США і КНДР. За підсумками Пхеньян взяв на себе зобов'язання щодо денуклеаризації Корейського півострова.
 

 

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