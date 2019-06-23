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Кім Чен Ин отримав "цікавого" листа від Трампа

Новини » Політика    23.06.2019 - 03:09
Кім Чен Ин отримав "цікавого" листа від Трампа
Фото: Кім Чен Ин (flickr.com/koreanet)

Лідер КНДР пообіцяв серйозно обміркувати послання президента США

Президент Сполучених Штатів Дональд Трамп надіслав листа лідеру Північної Кореї (КНДР) Кім Чен Ину. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центральне телеграфне агентство Кореї (ЦТАК).

За інформацією агентства північнокорейський лідер назвав лист Трампа "чудовим" і "високо оцінив здатність Трампа до політичної розважливості і його неймовірну сміливість".

Також повідомляється, що Кім Чен Ин пообіцяв "серйозно обміркувати цікавий зміст" листа.

Про що саме йдеться в листі, не повідомляється.

Нагадаємо, 11 червня президент США Дональд Трамп повідомив, що отримав "дуже теплого" листа від лідера Північної Кореї Кім Чен Ина на тлі глухого кута в ядерних переговорах. Трамп висловив упевненість, що обидві сторони можуть зрештою дійти угоди про ядерне роззброєння КНДР.

Остання зустріч Трампа та Кім Чен Ина, яка була другою в історії лідерів, відбулася в лютому 2019 року у В'єтнамі. Однак переговори щодо ядерного роззброєння Північної Кореї завершилися раніше запланованого часу і не мали успіху. Лідери також не зробили спільної заяви.

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