ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Вибори Президента 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори

Трамп планує наступного тижня закрити "шпаринки" для мігрантів на кордоні США

Новини » Політика    02.11.2018 - 12:43
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Зараз законодавство дозволяє мігрантам подавати заявки незалежно від того, легально вони прибули до США чи ні

Американський президент Дональд Трамп має намір наступного тижня підписати розпорядження, згідно з яким іноземцям, що прагнуть отримати притулок у Сполучених Штатах Америки, будуть дозволяти в'їзд до країни лише через законні пункти пропуску на кордоні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Відповідну заяву глава США зробив у четвер у Білому домі.

"Мігранти, що бажають отримати притулок, повинні будуть згідно з розпорядженням заявити про себе на пункті в'їзду", - сказав він.

Зазначимо, наразі імміграційне законодавство Штатів дозволяє мігрантам, які шукають притулку, подавати заявки незалежно від того, легально вони прибули до США чи ні. Таким чином, мігранти, які прибуватимуть до країни нелегально, не матимуть автоматичного права на перебування в країні.

Крім того, Трамп назвав існуючу схему набуття громадянства "насмішкою" над міграційними законами США та "шпаринкою", що заохочує нелегальну міграцію.

Нагадаємо, президент США заявив, що не дозволить караванам мігрантів прорвати кордон Штатів і в черговий раз закликав біженців повертатися додому.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп заявив, що Штати більше не будуть витрачати мільярди доларів на незаконну міграцію.

Трамп припускає направлення 15 тис. військових на кордон із Мексикою Пентагон відправить 7000 військовослужбовців на кордон з Мексикою
Новини України Сполучені Штати АмерикиДональд ТрампМігранти
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся