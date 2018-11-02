Трамп планує наступного тижня закрити "шпаринки" для мігрантів на кордоні США

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Зараз законодавство дозволяє мігрантам подавати заявки незалежно від того, легально вони прибули до США чи ні

Американський президент Дональд Трамп має намір наступного тижня підписати розпорядження, згідно з яким іноземцям, що прагнуть отримати притулок у Сполучених Штатах Америки, будуть дозволяти в'їзд до країни лише через законні пункти пропуску на кордоні. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Associated Press.

Відповідну заяву глава США зробив у четвер у Білому домі.

"Мігранти, що бажають отримати притулок, повинні будуть згідно з розпорядженням заявити про себе на пункті в'їзду", - сказав він.

Зазначимо, наразі імміграційне законодавство Штатів дозволяє мігрантам, які шукають притулку, подавати заявки незалежно від того, легально вони прибули до США чи ні. Таким чином, мігранти, які прибуватимуть до країни нелегально, не матимуть автоматичного права на перебування в країні.

Крім того, Трамп назвав існуючу схему набуття громадянства "насмішкою" над міграційними законами США та "шпаринкою", що заохочує нелегальну міграцію.

Нагадаємо, президент США заявив, що не дозволить караванам мігрантів прорвати кордон Штатів і в черговий раз закликав біженців повертатися додому.

Як писало РБК-Україна раніше, Трамп заявив, що Штати більше не будуть витрачати мільярди доларів на незаконну міграцію.