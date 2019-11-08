Трамп може опублікувати стенограму ще однієї розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп заявив, що готовий опублікувати ще одну стенограму телефонних переговорів з президентом України Володимиром Зеленським. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Independent.

Повідомляється, що Трамп говорив про телефонну розмову з Зеленським, під час якого привітав його з перемогою на президентських виборах.

"Я опублікую його, якщо вони (демократи - ред) захочуть, не бачу проблем з цим, але я не люблю це робити, тому що це такий поганий прецедент", - сказав Трамп.

Нагадаємо, Трамп заявив, що готовий зачитати стенограму телефонної розмови з українським лідером Володимиром Зеленським американським громадянам. За словами Трампа, розмова із Зеленським був "хорошим", тому він збирається сам прочитати стенограму американському народу. Він додав, що, можливо, зачитає стенограму в прямому ефірі.

Раніше в Офісі президента України заявили, що не будуть публікувати стенограму телефонної розмови Зеленського з Трампом. В офісі зазначили, що порядок публікації стенограми не передбачено законами України.

Також РБК-Україна писало, що Палата представників США схвалила резолюцію про підтримку розпочатого демократами розслідування в рамках процедури імпічменту Трампа. Відповідний документ підтримали 232 конгресмени.