Трамп начинает новую торговую войну: под ударом страны БРИКС и не только

Президент Дональд Трамп опять активизировал свои действия по защите торговых интересов США. Чем вызваны новые угрозы введения спецпошлин на импорт - читайте в материале РБК-Украина.

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Новые пошлины США могут ввести уже с 1 августа

Партнеры БРИКС получат дополнительные торговые ограничения

Решение о пошлинах еще могут быть изменены

Сегодня, 9 июля, истекает срок действия 90-дневной отсрочки на введение пошлин США в отношении большинства своих торговых партнеров.

О базовой пошлине в 10% и специальных пошлинах, размер которых может быть в пределах от 20% до 54% для отдельных государств, Дональд Трамп заявил 3 месяца назад и хотел ввести их с 9 апреля. Но затем решил взять паузу по применению спецпошлин, чтобы до 9 июля партнеры имели возможность подготовить и подписать торговые соглашения. На днях стало известно, что для ЕС и некоторых других стран дедлайн был продлен до 1 августа.

Кто не успел, тот опоздал?

Рассылать письма-предупреждения о введении пошлин США решили начать немедленно. Как сообщает The Guardian, уже с понедельника Вашингтон начал информировать партнеров об установлении новых условий торговли. Когда именно они вступят в силу, пока неизвестно. По неофициальной информации, это может произойти с 1 августа.

На данном этапе речь идет о 12-15 странах, которые не успели или не успеют заключить соглашения с США до 9 июля.

С апреля о начале торговых переговоров, чтобы избежать пошлин, заявили 75 стран. Но информации о том, сколько из них заключили торговые соглашения с Вашингтоном или приближаются к их подписанию, нет.

Известно лишь, что США удалось заключить новый договор с Вьетнамом, а также рамочные соглашения с Китаем и Великобританией. В итоге, пошлины для этих стран могут быть снижены. К примеру, в отношении Вьетнама - с 46% до 20%, Китая - с 54% до 30%.

Активные торговые переговоры США ведут также с ЕС, Канадой, Индией, Японией и Южной Кореей. Но, по информации АР, для Японии и Кореи размер пошлины уже определен в 25% и они начнут действовать с 1 августа. Также были введены новые импортные налоги для 12 других стран.

Таким образом, полный перечень стран, в отношении которых могут быть введены пошлины, пока неизвестен. “Я думаю, что мы закончим с большинством стран (торговые соглашения - ред.) к 9 июля, да. Либо письмо (предупреждение о пошлинах - ред.), либо сделка”, - заявил Трамп.

Партнеры БРИКС получат дополнительные пошлины

Дополнительную пошлину в 10% Трамп пообещал ввести и в отношении стран, которые поддерживают политику объединения БРИКС.

"Любая страна, которая присоединится к антиамериканской политике БРИКС, будет обложена дополнительной пошлиной в размере 10%. Исключений из этого правила не будет", - написал президент США.

Сейчас в БРИКС входят: Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР, Иран, Египет, Эфиопия, Индонезия и ОАЭ. Они объединяют до 40% мировой экономики.

Рассматривают возможность присоединения: Алжир, Бангладеш, Бахрейн, Беларусь, Боливия, Куба, Казахстан, Саудовская Аравия, Нигерия, Сенегал, Таиланд, Венесуэла, Вьетнам, Малайзия, Азербайджан и Турция. Партнерами БРИКС считаются: Казахстан, Беларусь, Пакистан, Куба, Палестина. Фактически, в отношении всех этих стран США могут ввести дополнительную пошлину.

Угроза от Трампа о введении пошлин последовала практически сразу после того, как на саммите БРИКС, который прошел в начале июля в Рио-де-Жанейро, было высказано недовольство односторонними действиями США по введению торговых ограничений. По оценке участников объединения, пошлины искажают торговлю и не соответствуют правилам ВТО.

Кроме того, БРИКС расходятся во мнениях с администрацией Трампа по различным аспектам политики, в частности, на Ближнем Востоке. Лидеры объединения решили также выразить поддержку Парижскому климатическому соглашению, от которого Трамп в одностороннем порядке отказался.

Экономические интересы США прежде всего

Доктор экономических наук Алексей Плотников считает, что нет ничего удивительного в том, что Трамп ополчился на страны БРИКС и тех, кто поддерживает их политику.

“Понятно, что страны БРИКС - отнюдь не проамериканские страны и не друзья США. В лучшем случае, это относительно нейтральные государства для Вашингтона. Поэтому, выстраивая отношения с ними, Трамп исходит прежде всего из национальных интересов США. И если он считает страны недружественными и эти страны пытаются демонстрировать независимую от США свободную экономическую и прочую политику, то реакция вполне естественна”, - заявил он РБК-Украина.

Разделяет такую точку зрения и политический эксперт Тарас Загородний. “Трамп последовательно давит какие-либо попытки создать альтернативные объединения, которые будут мешать ему, которые могут стать основой для создания альтернативных валют, например. Он же заявил, как только пришел к власти, что не дай Бог, кто-то будет создавать альтернативу доллару, сразу будем давить либо тарифами, либо санкциями. И смотрите, как разговоры о создании альтернативных валют резко пропали”, - отметил Загородний в комментарии РБК-Украина.

О планах создать новую международную резервную валюту на основе корзины БРИКС взамен доллара заявляла Россия как член объединения. Но такая идея не получила развития. Так что политика Трампа по блокированию любых попыток создания альтернативных объединений вполне последовательна, считает Загородний.

“Идет политика по восстановлению могущества Америки путем расширения рынков сбыта для американских товаров и ограничению импорта иностранных товаров на территорию США. Поэтому здесь все достаточно логично, обоснованно и последовательно”, - отметил эксперт.

В каком объеме будут выполнены обещания Трампа на этот раз, прогнозировать сложно. Сроки введения пошлин и их размеры еще могут быть изменены, считают эксперты. Вполне вероятно, что всплеск активности Трампа по усилению торговых ограничений и последние резонансные заявления по этой теме могут быть стимулом для торговых партнеров активизировать переговорный процесс.