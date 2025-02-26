Трамп подтвердил визит Зеленского в США 28 февраля

"Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено", - отметил Трамп.

По словам американского лидера, США и Украина собираются подписать сделку о редкоземельных минералах и других ресурсах. Трамп подчеркнул, что "это будет очень большое соглашение".

Трамп добавил, что американские налогоплательщики "не должны платить счета" за выделенные на помощь Украине деньги.

"Самое главное - мы собираемся договориться с Россией и Украиной о том, чтобы они перестали убивать людей", - отметил президент США.