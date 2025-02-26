Зеленский поедет к Трампу? Что известно о возможном визите президента Украины в США

Президент Владимир Зеленский может на этой неделе посетить Вашингтон и встретиться с американским коллегой Дональдом Трампом. Ожидается, что во время этого визита Киев и Вашингтон заключат соглашение о полезных ископаемых.

РБК-Украина в материале ниже собрало все, что известно о возможном визите Зеленского в Вашингтон.

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Что известно о возможном визите Зеленского в США

Вчера авторитетное издание Financial Times со ссылкой на неназванного украинского чиновника написало, что президент Владимир Зеленский планирует поехать в Вашингтон в пятницу, 28 февраля, чтобы встретиться с Дональдом Трампом и официально заключить соглашение по ископаемым.

После чего вечером вторника Трамп подтвердил, что Зеленский собирается приехать в Вашингтон 28 февраля, чтобы подписать соглашение о редкоземельных металлах "и другие вещи". Об этом он сказал во время общения с журналистами в Овальном кабинете.

"Я слышал, что он приедет в пятницу. Конечно, мне это подходит, если он хочет. И он хотел бы подписать его вместе со мной. И я понимаю, что это большое дело, очень большое дело", - сказал Трамп.

Источник РБК-Украина на вопрос о том, когда состоится визит Зеленского в США, сообщил, что "идет подготовка к визиту". Однако не предоставило подробностей.

При этом, как пишет Politico, представитель администрации предупредил, что ситуация изменчива, но визит Зеленского в пятницу возможен "на основе текущей позиции", свидетельствующей о том, что совместное экономическое соглашение по ценным месторождениям полезных ископаемых в Украине уже готово.

"Встреча в Белом доме могла бы дать Зеленскому шанс доказать свои аргументы относительно дальнейшей поддержки США непосредственно перед Трампом, который на прошлой неделе ложно обвинил Киев в развязывании войны", - пишут западные СМИ.

Что говорит Зеленский о встрече с Трампом

Отметим, что уже в статусе 47-го президента США Трамп провел телефонные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным, а затем сразу позвонил Зеленскому.

После этого Зеленский и Трамп виделись на полях заседания "Большой семерки" (G7), которое состоялось 24 февраля онлайн под председательством премьер-министра Канады Джастина Трюдо.

Впрочем, украинский глава государства стремится лично встретиться с американским лидером перед тем, как Трамп встретится с российским диктатором Владимиром Путиным.

Сам президент во время своей пресс-конференции, которая состоялась 23 февраля, заявил, что не знает, когда встретится с Трампом.

"Я хочу диалога с Трампом. Не знаю, когда с ним встречусь. Я действительно верю, что Трамп поможет нам закончить войну. Но мир через силу - это прежде всего направить силу на РФ", - сказал тогда Зеленский.

Когда Зеленский и Трамп в последний раз виделись тет-а-тет

Напомним, что последний раз лидеры встречались в Нью-Йорке. Тогда Зеленский в рамках поездки в США приехал в Trump Tower, где провел переговоры с Трампом, который тогда еще находился в статусе кандидата на президентских выборах США от Республиканской партии.

Тогда Трамп заявил, что будет работать как с Украиной, так и с Россией, чтобы положить конец войне, когда стоял рядом с Зеленским перед их встречей.

"У нас очень хорошие отношения (с Зеленским - ред.), и у меня также очень хорошие отношения, как вы знаете, с президентом Путиным. И я думаю, если мы победим, я думаю, что мы решим этот вопрос очень быстро", - заявил Трамп.

Напомним, что украинская и американская стороны близки к заключению соглашения по редкоземельным металлам и другим природным ресурсам. Как пишет Financial Times, в окончательной версии соглашения, датированной 24 февраля, предусматривается создание фонда, в который будут отчислять 50% поступлений от "будущей монетизации" украинских ресурсов, включая нефть и газ. В дальнейшем эти средства планируют реинвестировать в экономику Украины.

Хотя ранее администрация президента США Дональда Трампа выдвигала жесткие требования, после напряженных переговоров стороны пришли к компромиссу. Однако в финальной версии соглашения отсутствуют конкретные гарантии безопасности для Украины, на которых настаивал Киев.

Это соглашение имеет стратегическое значение, поскольку редкоземельные металлы являются ключевыми компонентами в современных технологиях, таких как электроника, оборонная промышленность и возобновляемая энергетика. Сотрудничество между Украиной и США в этой сфере может укрепить экономические связи и способствовать развитию украинской экономики.