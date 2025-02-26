Трамп підтвердив візит Зеленського до США 28 лютого

Президент України Володимир Зеленський, імовірно, відвідає США в п'ятницю, 28 лютого. Його візит "підтверджено".
Як передає РБК-Україна, про це президент США Дональд Трамп заявив під час зустрічі з членами уряду в Білому домі.
"Ми добре просуваємося з Росією та Україною. Президент Зеленський збирається приїхати в п'ятницю, це підтверджено", - зазначив Трамп.
За словами американського лідера, США та Україна збираються підписати угоду про рідкоземельні мінерали та інші ресурси. Трамп підкреслив, що "це буде дуже велика угода".
Трамп додав, що американські платники податків "не повинні сплачувати рахунки" за виділені на допомогу Україні гроші.
"Найголовніше - ми збираємось домовитися з Росією та Україною про те, щоб вони перестали вбивати людей", - зазначив президент США.
Нагадаємо, раніше Financial Times із посиланням на джерела написало, що Україна і США погодили деталі угоди про мінерали. Її мають підписати президент Володимир Зеленський і президент Дональд Трамп.
При цьому неназваний український чиновник розповів у коментарі AFP, що угоду можуть підписати у Вашингтоні вже в п'ятницю, 28 лютого.
Сам Зеленський сьогодні, 26 лютого, заявляв, що американська сторона вже запропонувала візит і команди працюють над цим питанням.
Він запевняв, що "дуже хоче візиту", але Україні важливо почути від США, що військову допомогу зупиняти не будуть.
Також Зеленський уточнював, що після можливої поїздки до Вашингтона він планує одразу відвідати Лондон і зустрітися там із європейськими лідерами.
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