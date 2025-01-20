Трамп подтвердил, что установит на границе с Мексикой режим чрезвычайной ситуации

"Сегодня я подпишу серию исторических президентских указов, и мы начнем восстановление Америки и революцию здравого смысла. Первое - я установлю режим чрезвычайной ситуации на нашей южной границе", - рассказал Трамп.

Он уточнил, что все нелегальные переходы на границе будут закрыты.

Также, по словам Трампа, США начнут процесс возвращения миллионов преступников в те страны, откуда они прибыли. При этом будет восстановлено действие программы "Оставайтесь в Мексике", в рамках которой люди, которые ищут убежища в США, должны ждать разрешение на въезд в Мексике.

При этом президент США пообещал направить американских военнослужащих на южную границу, чтобы "прекратить вторжение". В то же время картели будут признаны международными террористическими организациями.