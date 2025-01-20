ua en ru
Пн, 20 января News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Трамп после инаугурации объявит чрезвычайную ситуацию на границе с Мексикой, - Reuters

Вашингтон, Понедельник 20 января 2025 17:09
UA EN RU
Трамп после инаугурации объявит чрезвычайную ситуацию на границе с Мексикой, - Reuters Фото: Дональд Трамп (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Избранный президент США Дональд Трамп планирует после инаугурации объявить чрезвычайную ситуацию на границе с Мексикой. Для этого он подготовил меры против легальной и нелегальной иммиграции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказал изданию неназванный будущий сотрудник администрации Трампа, избранный президент хочет объявить нелегальную иммиграцию на американо-мексиканской границе чрезвычайной ситуацией. Таким решением он подкрепит строительство пограничной стены и направление на границу дополнительных войск.

Собеседник Reuters уточнил, что сегодня, 20 января, Трамп намерен принять 10 указов и мер, направленных на усиление охраны границ и увеличение числа депортаций.

По словам чиновника, также будущий президент США издаст указ, который отменяет право на гражданство по праву рождения для рожденных в США детей, чьи родители не имеют легального иммиграционного статуса.

Он также планирует приостановить программу переселения беженцев в США как минимум на четыре месяца.

Будущий сотрудник администрации Трампа добавил, что 47-й президент планирует включить преступные картели в список иностранных террористических организаций.

Трамп и нелегальная миграция

Напомним, во время предвыборной кампании Трамп резко выступал против нелегальной миграции, а также обещал организовать масштабную депортацию нелегалов.

При этом вчера, 19 января, Трамп пообещал, что американцы "увидят самую большую депортацию в истории США".

Он пообещал быстро закрыть переходы на границе для нелегальных мигрантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америки Дональд Трамп
NEWS
Инаугурация Трампа 2025: что происходит в США и как проходит передача власти (онлайн)
Инаугурация Трампа 2025: что происходит в США и как проходит передача власти (онлайн)
DAILY
Новая эра. Чего ждать Украине после инаугурации Трампа и начнутся ли мирные переговоры
Милан Лелич, Роман Кот Новая эра. Чего ждать Украине после инаугурации Трампа и начнутся ли мирные переговоры