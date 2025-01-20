Трамп после инаугурации объявит чрезвычайную ситуацию на границе с Мексикой, - Reuters
Избранный президент США Дональд Трамп планирует после инаугурации объявить чрезвычайную ситуацию на границе с Мексикой. Для этого он подготовил меры против легальной и нелегальной иммиграции.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.
Как рассказал изданию неназванный будущий сотрудник администрации Трампа, избранный президент хочет объявить нелегальную иммиграцию на американо-мексиканской границе чрезвычайной ситуацией. Таким решением он подкрепит строительство пограничной стены и направление на границу дополнительных войск.
Собеседник Reuters уточнил, что сегодня, 20 января, Трамп намерен принять 10 указов и мер, направленных на усиление охраны границ и увеличение числа депортаций.
По словам чиновника, также будущий президент США издаст указ, который отменяет право на гражданство по праву рождения для рожденных в США детей, чьи родители не имеют легального иммиграционного статуса.
Он также планирует приостановить программу переселения беженцев в США как минимум на четыре месяца.
Будущий сотрудник администрации Трампа добавил, что 47-й президент планирует включить преступные картели в список иностранных террористических организаций.
Трамп и нелегальная миграция
Напомним, во время предвыборной кампании Трамп резко выступал против нелегальной миграции, а также обещал организовать масштабную депортацию нелегалов.
При этом вчера, 19 января, Трамп пообещал, что американцы "увидят самую большую депортацию в истории США".
Он пообещал быстро закрыть переходы на границе для нелегальных мигрантов.
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