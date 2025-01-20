Трамп підтвердив, що встановить на кордоні з Мексикою режим надзвичайної ситуації

"Сьогодні я підпишу серію історичних президентських указів, і ми почнемо відновлення Америки і революцію здорового глузду. Перше - я встановлю режим надзвичайної ситуації на нашому південному кордоні", - розповів Трамп.

Він уточнив, що всі нелегальні переходи на кордоні будуть закриті.

Також, за словами Трампа, США почнуть процес повернення мільйонів злочинців у ті країни, звідки вони прибули. При цьому буде відновлено дію програми "Залишайтеся в Мексиці", в рамках якої люди, які шукають притулку в США, повинні чекати на дозвіл на в'їзд у Мексиці.

При цьому президент США пообіцяв направити американських військовослужбовців на південний кордон, щоб "припинити вторгнення". Водночас картелі будуть визнані міжнародними терористичними організаціями.