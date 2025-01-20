Трамп анонсировал "самую большую депортацию" в истории США

Накануне инаугурации избранный президент США Дональд Трамп пообещал быстрое закрытие переходов на границе для нелегальных мигрантов. Также он планирует "самую большую депортацию" в истории страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на трансляцию выступления Трампа на митинге перед инаугурацией.

По словам Трампа, в следующие четыре года граждане США увидят "много хороших событий".

"События на границе, которые заставят вас с большим удовольствием думать о мощи нашей страны. Завтра, когда сядет солнце, вторжение в нашу страну остановится. Все нелегальные переходы границы остановятся. Все, кто попытается, будет возвращен домой", - заявил будущий президент Штатов.

Трамп добавил, что он разъяснит завтра в обращении меры по охране США. И пообещал, что "это будет наиболее всеобъемлющие меры, которые видел мир".

"Скоро вы увидите самую большую депортацию в истории Америки", - заверил избранный президент США.

Планы Трампа по борьбе с нелегальной миграцией

Напомним, еще в декабре прошлого года Трамп пообещал начать "самую масштабную операцию по депортации" в истории США. Она планируется сразу после инаугурации 20 января 2025 года.

Выступая на конференции Turning Point Action AmericaFest в Аризоне он заявил, что в свой первый день возвращения в Овальный кабинет он подпишет "исторический список исполнительных приказов о закрытии нашей границы для нелегальных иностранцев и прекращении вторжения в нашу страну".

Добавим, вчера новый советник Трампа по вопросам национальной безопасности Трампа Майк Волтц заявил, что администрация новоизбранного президента готова в первую же минуту после инаугурации начать высылку иммигрантов из США. Запланированы решительные действия со стороны иммиграционной службы.

Также сообщалось, что 19 января Трамп рассказал о своих приоритетах в первую неделю на посту президента США.