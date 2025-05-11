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ХАМАС может освободить израильского солдата Эдана Александра: Уиткофф едет помогать

Воскресенье 11 мая 2025 23:10
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ХАМАС может освободить израильского солдата Эдана Александра: Уиткофф едет помогать Фото: плакат с фотографией Эдана Александра слева внизу (Getty Images)
Автор: Эдуард Ткач

Боевая группировка ХАМАС официально заявила, что намерена освободить заложника-солдата, который имеет гражданство США и Израиля.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

В заявлении ХАМАС говорится, что решение освободить Эдана Александра было принято после недавних переговоров с официальными лицами США, а также "активированных усилий по достижению прекращения огня, открытию пограничных переходов и доставке гуманитарной помощи в сектор Газа".

Террористическая группировка также заявляет, что готова вступить в интимные переговоры, направленные на достижение окончательного соглашения о прекращении войны, установлении "взаимно согласованного обмену пленными и предоставлении возможности управлять Газой независимому профессиональному органу".

Когда именно Эдан Александр будет освобожден, ХАМАС не сообщил. Однако источник, участвующий в процессе, сказал The Times of Israel, что цель - освободить израильско-американского заложника в начале предстоящей неделе, возможно, уже в понедельник.

Источник, который участвует в процессе по освобождению заложников, сообщил, что ХАМАС согласился его освободить в качестве жеста доброй воли к администрации Трампа в надежде, что Вашингтон убедит Израиль прекратить войну в Газе.

После этого журналист Барак Равид написал соцсети Х, что спецпредставитель Трампа на Ближнем Востоке Стив Уиткофф прибудет завтра в Израиль, чтобы содействовать освобождению Эдана Александра. По словам источника, знакомого с ситуацией, Уиткофф "завершит детали перед освобождением Эдана Александра", о чем пишет Равид.

В настоящее время спецпредставитель Трампа находится в Омане, где выступил посредникам на ядерных переговорах между США и Ираном.

Напомним, несколько часов назад агентство Reuters написало, что ХАМАС и администрация США ведут переговоры о прекращении огня, также доставке гуманитарной помощи в осажденный анклав.

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ХАМАС Соединенные Штаты Америки Израиль Сектор Газа
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