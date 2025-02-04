Трамп подписал указ о приостановке пошлин против Мексики

По словам Трампа, он приостановил запланированный 25% тариф, отложив его введение до 4 марта 2925 года, чтобы дать возможность провести дополнительную оценку действий Мексики.

"В знак признания мер, принятых правительством Мексики, и в целях оценки того, уменьшилась ли угроза, описанная в разделе 1 настоящего указа, дополнительная ставка адвалорной пошлины в размере 25 процентов приостанавливается и вступит в силу не ранее 4 марта 2025 года в 12:01 по восточному времени", - говорится в указе.

CNN добавило, что пауза дает время американским чиновникам оценить, достаточны ли шаги Мексики для разрешения кризиса на границе США и Мексики. В случае, если ситуация ухудшится, Трамп может продолжить введение пошлин.