Трамп подписал указ о приостановке пошлин против Мексики

Президент США Дональд Трамп подписал в понедельник указ о приостановлении ведения пошлин на мексиканские товары. В то же время, документ признает усилия Мексики по борьбе с нелегальной миграцией и наркотиками.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
По словам Трампа, он приостановил запланированный 25% тариф, отложив его введение до 4 марта 2925 года, чтобы дать возможность провести дополнительную оценку действий Мексики.
"В знак признания мер, принятых правительством Мексики, и в целях оценки того, уменьшилась ли угроза, описанная в разделе 1 настоящего указа, дополнительная ставка адвалорной пошлины в размере 25 процентов приостанавливается и вступит в силу не ранее 4 марта 2025 года в 12:01 по восточному времени", - говорится в указе.
CNN добавило, что пауза дает время американским чиновникам оценить, достаточны ли шаги Мексики для разрешения кризиса на границе США и Мексики. В случае, если ситуация ухудшится, Трамп может продолжить введение пошлин.
Напомним, в воскресенье 2 февраля Дональд Трамп анонсировал, что в понедельник у него состоится телефонный разговор с президентом Мексики и премьером Канады.
По итогу разговора с мексиканской коллегой Клаудией Шейнбаум, президент США принял решение немедленно приостановить введение запланированных пошлин. Мексика в свою очередь согласилась перебросить 10 тысяч своих солдат на границу с США, чтобы остановить поток фентанила и нелегальных мигрантов в Штаты.
Кроме того, Трамп поговорил и с премьером Канады Джастином Трюдо. По итогу разговора глава канадского правительства сообщил, что США приостановят введения пошлин против Канады тоже на 30 дней. Канадское государство свою очередь взяло на себя ряд обязательных, включая усиление защиты границы и борьбу с фентанилом (наркотрафиком).
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