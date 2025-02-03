Трамп поговорит с Трюдо за день до того, как тарифи вступят в силу
Президент США Дональд Трамп заявил журналистам, что планирует поговорить с премьер-министром Канады Джастином Трюдо в понедельник, 3 февраля. Разговор состоится менее чем за сутки до того, как американские пошлины против этой страны вступят в силу.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СNN.
"Завтра утром я поговорю с премьер-министром Трюдо, завтра утром я поговорю с Мексикой. И я не ожидаю ничего очень драматичного. Мы ввели пошлины. Они должны нам много денег, и я уверен, что они заплатят", - сказал Трамп журналистам в воскресенье.
Сам Трюдо днем ранее сказал, что пытался связаться с Трампом с момента инаугурации, но на его звонки никто не отвечал.
Помимо заявления о предстоящих разговорах, Трамп вновь пригрозил ввести дополнительные пошлины против Европейского Союза, обвинив ЕС в том, что блок "действительно перешел все границы".
"Они не берут наши автомобили, они не берут наши сельскохозяйственные продукты. Они не берут почти ничего, а мы берем у них все: миллионы автомобилей, огромное количество еды и сельскохозяйственной продукции", - заявил Трамп.
При этом CNN отмечает, что высказывания Трампа о том, что ЕС не покупает американскую сельскохозяйственную продукцию и авто - являются неправдой. В частности, правительство США утверждает, что в 2023 финансовом году ЕС купил американской сельскохозяйственной продукции на сумму 12,3 млрд долларов, что делает его четвертым по величине экспортным рынком для американской сельскохозяйственной и сопутствующей продукции. В то же время, согласно отчету Европейской ассоциации автопроизводителей, опубликованному в декабре 2023 года, ЕС является вторым по величине рынком для экспорта американских автомобилей.
Тарифы Трампа
Напомним, ранее Трамп ввел пошлины против продукции из Канады, Мексики и Китая, которые вступят в силу 4 февраля. В свою очередь, Канада ввела ответные меры, опубликовав вчера список товаров США, которые попали под пошлины. Китай же собирается обжаловать решение американского президента, пригрозив ответить Вашингтону "контрмерами".
На фоне введения пошлин Канада и Мексика решили укреплять отношения.
Детальнее о тарифах, которые Трамп ввел против Канады, Мексики и Китая - читайте в материале РБК-Украина.
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