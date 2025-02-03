Трамп согласился приостановить 25% пошлины на товары из Мексики

США немедленно приостановят введение 25% пошлин на товары из Мексики. Такое решение президент США Дональд Трамп принял после разговора с мексиканской коллегой Клаудией Шейнбаум.

"Я только что разговаривал с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Это была очень дружеская беседа, в ходе которой она согласилась немедленно перебросить 10 000 мексиканских солдат на границу, разделяющую Мексику и США", - рассказал Трамп.

По его словам, цель переброски мексиканских солдат - остановить поток фентанила и нелегальных мигрантов в США.

"Мы также договорились немедленно приостановить введение предполагаемых тарифов на один месяц, в течение которого мы проведем переговоры под руководством государственного секретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Лютника с высокопоставленными представителями Мексики", - отметил президент США.

Он уточнил, что с нетерпением ждет возможности принять участие в таких переговорах вместе с президентом Мексики, чтобы достичь сделки между двумя странами.