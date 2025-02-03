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Трамп согласился приостановить 25% пошлины на товары из Мексики

Вашингтон, Понедельник 03 февраля 2025 18:38
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Трамп согласился приостановить 25% пошлины на товары из Мексики Фото: Дональд Трамп, президент США (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

США немедленно приостановят введение 25% пошлин на товары из Мексики. Такое решение президент США Дональд Трамп принял после разговора с мексиканской коллегой Клаудией Шейнбаум.

Как сообщает РБК-Украина, заявление американского лидера приводит CNN.

"Я только что разговаривал с президентом Мексики Клаудией Шейнбаум. Это была очень дружеская беседа, в ходе которой она согласилась немедленно перебросить 10 000 мексиканских солдат на границу, разделяющую Мексику и США", - рассказал Трамп.

По его словам, цель переброски мексиканских солдат - остановить поток фентанила и нелегальных мигрантов в США.

"Мы также договорились немедленно приостановить введение предполагаемых тарифов на один месяц, в течение которого мы проведем переговоры под руководством государственного секретаря Марко Рубио, министра финансов Скотта Бессента и министра торговли Говарда Лютника с высокопоставленными представителями Мексики", - отметил президент США.

Он уточнил, что с нетерпением ждет возможности принять участие в таких переговорах вместе с президентом Мексики, чтобы достичь сделки между двумя странами.

Пошлины на товары из Мексики

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп подписал указ, согласно которому США вводят 25% пошлины на товары из Канады и Мексики, а также 10% пошлины на китайский импорт.

В Белом доме подчеркивали, что такие тарифы будут действовать, "пока кризис не смягчится".

Тарифы должны вступить в силу уже с 4 февраля.

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Соединенные Штаты Америки Мексика Дональд Трамп
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