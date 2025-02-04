Трамп підписав указ про призупинення мит проти Мексики

Президент США Дональд Трамп підписав у понеділок указ про призупинення введення мит на мексиканські товари. Водночас документ визнає зусилля Мексики щодо боротьби з нелегальною міграцією та наркотиками.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.
За словами Трампа, він призупинив запланований 25% тариф, відклавши його введення до 4 березня 2925 року, щоб дати можливість провести додаткову оцінку дій Мексики.
"На знак визнання заходів, вжитих урядом Мексики, і з метою оцінки того, чи зменшилася загроза, описана в розділі 1 цього указу, додаткова ставка адвалорного мита в розмірі 25 відсотків призупиняється та набере чинності не раніше 4 березня 2025 року о 12:01 за східним часом", - ідеться в указі.
CNN додало, що пауза дає час американським урядовцям оцінити, чи достатні кроки Мексики для розв'язання кризи на кордоні США і Мексики. У разі, якщо ситуація погіршиться, Трамп може продовжити введення мит.
Нагадаємо, у неділю 2 лютого Дональд Трамп анонсував, що в понеділок у нього відбудеться телефонна розмова з президентом Мексики і прем'єром Канади.
За підсумком розмови з мексиканською колегою Клаудією Шейнбаум, президент США ухвалив рішення негайно призупинити введення запланованих мит. Мексика зі свого боку погодилася перекинути 10 тисяч своїх солдатів на кордон зі США, щоб зупинити потік фентанілу і нелегальних мігрантів у Штати.
Крім того, Трамп поговорив і з прем'єром Канади Джастіном Трюдо. За підсумками розмови глава канадського уряду повідомив, що США призупинять введення мит проти Канади теж на 30 днів. Канадська держава своєю чергою взяла на себе низку зобов'язань, включно з посиленням захисту кордону і боротьбою з фентанілом (наркотрафіком).
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