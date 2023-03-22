Теперь только румынский. Санду подписала закон о языке в Молдове

Сегодня, 22 марта, в Молдове вступил в силу закон о признании румынского языка - государственным.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Молдовы Майи Санду.

"Сегодня я ввела в силу Закон, подтверждающий историческую и неоспоримую истину: государственным языком Республики Молдова румынский", - заявила Санду.

По ее словам, румынский язык должен и может стать катализатором консолидации общества. Для этого все граждане Молдовы должны его уважать, изучать и разговаривать на нем.

"Независимо от того, это наш родной язык, или мы изучили его на протяжении жизни, благодаря румынскому языку нам не нужны переводчики: мы понимаем друг друга с одного слова и говорим - в один голос - что "сладкое слово приносит много", - добавила президент.

Напомним, 16 марта парламент Молдовы окончательно принял языковой закон.

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